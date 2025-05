Mission: Impossible, Jeremy Renner svela il motivo per cui non è tornato nel franchise con star Tom Cruise

Jeremy Renner ha recitato nei film di Mission: Impossible nel 2011 e nel 2015, ma non ha poi ripreso il ruolo di William Brandt nei recenti capitoli della storia.

L'attore è stato infatti assente dalle ultime tre avventure dell'agente Ethan Hunt, la cui storia sembra si sia conclusa con The Final Reckoning.

La spiegazione di Jeremy Renner

In un'intervista rilasciata a Josh Horowitz per il suo podcast Happy Sad Confused, Jeremy Renner ha ora spiegato il motivo per cui non è stato coinvolto nei recenti film di Mission: Impossible.

L'interprete di Hawkeye nel MCU ha più volte spiegato che ha rinunciato a vari progetti per motivi personali. Tra i film in cui non ha recitato ci sono anche quelli di Mission: Impossible: "Amo Tom Cruise e adoro girare quei film. Sono così divertenti! Ma non potevo farlo".

Jeremy ha quindi spiegato che voleva stare vicino e occuparsi di sua figlia, Ava Berlin Renner: "Dovevo realmente essere un papà".

Le riprese del settimo e dell'ottavo capitolo, infatti, hanno richiesto quasi cinque anni e questo non era compatibile con la sua scelta di dare importanza alla vita privata: "Devo essere un padre. Non potevo andare a farli, giusto? E Dio benedica Cruise, e lo adoro. Avrei voluto essere in grado di farlo. Semplicemente non posso. Amo la scelta che ho preso. Adoro essere un padre: è il ruolo migliore che abbia mai avuto e che mai avrò".

Cosa racconta Mission: Impossible The Final Reckoning

L'ultimo capitolo di Mission: Impossible è scritto da Christopher McQuarrie ed Erik Jendresen. Cruise, oltre a essere protagonista, è coinvolto anche come produttore in collaborazione con il filmmaker, Paramount Pictures e Skydance.

Alla fine del precedente capitolo della storia, Mission: Impossible - Dead Reckoning, distribuito nel 2023, Ethan sta cercando di impedire che un potente programma di intelligenza artificiale chiamato Entity provochi il caos nel mondo e cada nelle mani sbagliate.

Nel cast ci sono inoltre Hayley Atwell, Ving Rhames, Simon Pegg, Esai Morales, Pom Klementieff, Henry Czerny, Mariela Garriga e Angela Bassett.