Jeremy Renner rivela l'entità delle lesioni subite, ma non ha dubbi: "Lo rifarei per salvare mio nipote"

Jeremy Renner ha rilasciato la sua prima intervista dopo l'incidente subito a Capodanno e, nel video che anticipa la messa in onda, l'attore rivela l'entità delle lesioni subite.

L'attore è stato infatti investito dallo spazzaneve, che stava usando per liberare dalla neve l'area intorno alla casa, dopo aver notato che il nipote rischiava di essere colpito.

Nella clip la giornalista rivela che Jeremy Renner ha avuto otto costole rotte in 14 punti, oltre ad avere fratture al ginocchio destro, alla caviglia destra, la tibia sinistra rotta, la caviglia sinistra rotta, così come la clavicola destra, la spalla destra, l'orbita oculare, la mandibola, la mascella, e aver avuto un polmone collassato, trafitto dall'osso costale fino al fegato.

Il nipote ha raccontato di aver visto la quantità di sangue che circondava Renner subito dopo l'incidente, ammettendo: "Non sapevo se era ancora vivo". Renner non ha però avuto esitazioni dichiarando a Diane Sawyer: "Lo rifarei di nuovo perché stava andando nella direzione di mio nipote".

Jeremy Renner parteciperà alla première di Rennervations, il suo primo evento in pubblico dopo l'incidente

L'intervista sarà trasmessa da ABC il 6 aprile e proporrà molte dichiarazioni dell'attore e video inediti girati dopo l'incidente, durante la sua riabilitazione. Jeremy, inoltre, dichiara che si considera un uomo fortunato e di volter tornare presto sul set.