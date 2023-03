Jeremy Renner parteciperà alla première di Rennervations, il suo primo evento in pubblico dopo l'incidente

Jeremy Renner compierà la sua prima apparizione in pubblico dopo l'incidente avvenuto a Capodanno in occasione della première di Rennervations. La presentazione della serie prodotta per Disney+ si svolgerà l'11 aprile al Regency Village Theater di Los Angeles.

L'appuntamento rappresenterà così un modo per festeggiare i progressi compiuti da Jeremy Renner negli ultimi mesi, dopo che lo spazzaneve che stava guidando per liberare il proprio vialetto lo ha investito. La ricostruzione della polizia ha svelato che l'attore era sceso del veicolo senza inserire il freno d'emergenza e, quando lo spazzaneve ha iniziato a scivolare verso il nipote, nel tentativo di fermare o spostarne la traiettoria è stato investito subendo numerose fratture e rischiando danni gravi e potenzialmente mortali.

Jeremy Renner torna a camminare dopo l'incidente: "Adesso il mio corpo deve riposare e recuperare" (VIDEO)

Renner è un veterano dell'edilizia con una passione per l'acquisto e la reimmaginazione di grandi veicoli e, negli episodi di Rennervations, userà le sue conoscenze nella cultura mondiale dei costruttori. Con il suo migliore amico e socio in affari, Rory Millikin, e una squadra di costruttori di tutto rispetto, Jeremy nelle puntate viaggia in tutto il mondo per rielaborare veicoli dismessi e ricostruirli per un nuovo scopo, come ad esempio trasformare un autobus da turismo in uno studio musicale mobile, un camion per le consegne in un impianto mobile per il trattamento delle acque, un bus navetta in un centro ricreativo mobile e un autobus urbano in una scuola di danza mobile. Lungo il percorso, Renner fa squadra con l'attore e produttore Anthony Mackie (The Falcon and the Winter Soldier dei Marvel Studios), l'attrice e cantante Vanessa Hudgens (Nei panni di una principessa), l'attore e produttore Anil Kapoor (Mission: Impossible, The Millionaire) e il cantante e cantautore Sebastián Yatra (Encanto), che condividono l'entusiasmo di Renner e si uniscono a lui per consegnare i veicoli finiti a ogni organizzazione.

La serie porta Jeremy in giro per il mondo, dalla sua città natale, Reno, Nevada, fino a Chicago, Illinois, passando per Cabo San Lucas, Messico, fino ad arrivare a Rajasthan, India. In ogni località, Jeremy entra in contatto con organizzazioni importanti come Big Brothers Big Sisters, BASE Chicago, Uva Jagriti Sansthan e Casa Hogar di Cabo San Lucas per conoscere le esigenze delle comunità locali. Jeremy e Rory si incontrano con i leader delle organizzazioni per comprendere meglio le esigenze più urgenti della comunità, dopodiché utilizzano ciò che hanno imparato per costruire qualcosa di incredibile che avrà un grande impatto.

Il team di lavoro di Jeremy comprende Rory Millikin, amico e socio in affari di Jeremy, Corey Wardleigh, capo meccanico, Rob "Bender" Park, capo costruttore, e i costruttori Roxy Bonilla, Justin Self e Merri Oswald, Akamu "AK" Whatley, Skiland "Ski" Judd, Ryan Gunter e Nick Socha.