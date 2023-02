Jennifer Lopez sorprende Ben Affleck a lavorare da Dunkin' Donuts nello spot del Super Bowl

Jennifer Lopez e Ben Affleck hanno partecipato a uno spot divertente andato in onda durante il Super Bowl 2023; tutto per Dunkin' Donuts.

Ben Affleck e Jennifer Lopez sono i protagonisti di un nuovo ed esilarante spot uscito in concomitanza con il Super Bowl 2023. Nella pubblicità di Dunkin' Donuts vediamo il celebre attore interagire con clienti disorientati, cercando di servirli senza badare troppo alla sua fama. Non è cosa facile ovviamente.

Nel nuovo spot di Dunkin' Donuts Ben Affleck cerca di gestire le ordinazioni dei clienti che aspettano in macchina, fuori dal fast food. La cosa più divertente è che non si tratta di un personaggio che lavora in quel posto, ma di riprese in cui lo vediamo davvero servire le persone mentre queste restano di stucco.

Verso la fine arriva anche Jennifer Lopez cogliendolo di sorpresa e facendoci intuire che non sapesse di questo particolare "secondo lavoro" dell'attore: "Cosa stai facendo qui?", gli chiede sbalordita, "È questo quello che fai quando dici che lavorerai tutto il giorno?". Così Ben Affleck dice hai colleghi di doversene andare, anche se viene fermato da una richiesta della moglie che vuole una ciambella glassata. Secondo voi l'avranno mangiata insieme a cena quella ciambella?