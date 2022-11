Jennifer Lopez sulla rottura con Ben Affleck nel 2004: "Ho vissuto un periodo difficile"

Secondo quanto riportato recentemente da Page Six, sembra proprio che la prima rottura con Ben Affleck abbia spezzato il cuore di Jennifer Lopez. La cantante ha infatti affrontato la questione parlando di quanto accaduto e di come abbia poi avuto il suo lieto fine.

Jennifer Lopez in una scena del film 'Parker'

Nel corso di una recente intervista con Apple Music 1 Jennifer Lopez è tornata ad affrontare uno dei più grandi dolori della sua vita, quello provato nel 2004 quando si è separata da Ben Affleck. La star ha sottolineato: "È stato così doloroso quando ci siamo lasciati. Quando abbiamo annullato quel matrimonio, 20 anni fa, è stato il più grande crepacuore della mia vita. Onestamente mi sentivo come se stessi per morire". Jennifer ha proseguito spiegando: "Mi ha lanciata in una spirale interminabile per i successivi 18 anni in cui non sono riuscita a riprendermi. Ma ora, 20 anni dopo, ho un lieto fine".

Jennifer Lopez in un video con Ben Affleck: "Ho trovato la persona che mi rende felice come non mai"

Il ricongiungimento fra Jennifer Lopez ed Affleck è avvenuto nel 2021 e la coppia si è sposata due volte: la prima in forma privata a Las Vegas e la seconda di fronte ai membri delle loro famiglie e agli amici, con una cerimonia spettacolare e memorabile.