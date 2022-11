Jennifer Lopez in un video con Ben Affleck: "Ho trovato la persona che mi rende felice come non mai”

Sembra proprio che l'amore fra Jennifer Lopez e Ben Affleck non conosca ostacoli, a confermarlo il video che la celebre cantante ha condiviso sui suoi social negli ultimi giorni in cui, senza filtri, esprime quello che prova per il partner mettendo in campo tutti i suoi sentimenti.

La clip condivisa da Jennifer Lopez si apre sulla coppia con un primo piano accompagnato dalla frase: "L'ho fatto! Ho trovato la persona che mi rende felice come non mai". Il 20 novembre, quindi, l'amore ha trionfato ancora una volta sui social media, questa volta coinvolgendo anche i loro fan e diventando ben presto virali su TikTok.

"Ho sempre pensato che ci fosse un vero amore fra noi, un vero amore nella nostra coppia. Quando ci siamo ritrovati, quei sentimenti per me erano ancora molto reali", ha detto la star della musica parlando con Vogue del ricongiungimento con Ben Affleck, a seguito della separazione nel 2004. La loro è stata una storia abbastanza tormentata, culminata, attualmente parlando, con un secondo matrimonio dopo quello avvenuto nel 2021 a Las Vegas, evento che ha coinvolto amici, parenti e figli.