Jennifer Lopez: "Un regista mi chiese di mostrargli le tette"

Jennifer Lopez ha raccontato di quando un regista le chiese di mostrargli il seno: lei era all'inizio della sua carriera, ma dopo un attimo di comprensibile spaesamento riuscì a dirgli di no.

Jennifer Lopez ha raccontato questo sgradevole episodio durante l'incontro annuale tra attrici promosso da The Hollywood Reporter (con lei c'erano Scarlett Johansson, Lupita Nyong'o, Laura Dern, Renée Zellweger e Awkwafina) e ha spiegato che questo regista, di cui non ha fatto il nome, "Voleva vedere le mie tette e io dissi qualcosa tipo, "Non siamo sul set" Insomma, gli dissi no. Gli tenni testa". "Al momento andai nel panico, ma c'era una costumista nella stanza con me, quindi ero con un'altra donna e gli dissi di no". L'episodio si verificò durante una prova costume, prima che J.Lo girasse una scena di nudo per il film.

Nel proseguire il suo racconto Jennifer Lopez - che attualmente è nelle sale con il suo ultimo film, di cui abbiamo parlato nella nostra recensione de Le ragazze di Wall Street - ha sottolineato che essere cresciuta nel Bronx le ha dato la sicurezza necessaria ad affrontare la situazione: "Gli dissi: No, non devo farti vedere le mie tette, no. Le vedrai sul set."

La cantante e attrice, ha aggiunto che la sua risposta al regista è stata decisiva, perché se avesse acconsentito a quella richiesta, il regista avrebbe capito che poteva trattarla come voleva. Invece dopo qualche minuto lui si scusò. La costumista che era con lei invece, si disse dispiaciuta per l'accaduto.