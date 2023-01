Jennifer Lopez: in un video le immagini mai viste del suo matrimonio con Ben Affleck

In occasione della fine dell'anno Jennifer Lopez ha condiviso un reel in cui riassume tutto il suo 2022, facendo emozionare i fan con alcune immagini inedite dal suo matrimonio con Ben Affleck.

Questo è stato sicuramente un anno molto interessante e pieno di eventi per Jennifer Lopez. La sua vita lavorativa si è trasformata insieme a quella sentimentale, offrendo un racconto dal futuro ancora tutto da scrivere. Per festeggiare tutti i traguardi raggiunti nel 2022 JLO ha recentemente pubblicato un reel riassuntivo sul suo profilo Instagram con immagini inedite dal suo matrimonio con Ben Affleck.

"Il 2022 è stato uno degli anni migliori finora!!! Non vedo l'ora che arrivi il prossimo... #HappyNewYear #ImJustGettingStarted #WaitingForTonight #ThisIsMeNow", si legge nella didascalia in accompagnamento al post. Il video in questione, che ha fatto letteralmente impazzire i suoi fan, racchiude alcuni degli eventi principali di quest'anno, proponendo anche le migliori fotografie della celebre cantante. Momenti chiave, intimi e lavorativi si fondo insieme generando un percorso che ha ancora moltissimo da raccontare.

Jennifer Lopez in un video con Ben Affleck: "Ho trovato la persona che mi rende felice come non mai"

Uno degli avvenimenti più importanti nella recente vita di Jennifer Lopez è stato il ricongiungimento con Ben Affleck. Il loro secondo matrimonio ha scaldato il cuore del mondo, confermandosi attraverso post, video e immagini (ora anche inedite) che hanno continuato ad ammaliare i fan.