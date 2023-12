Jennifer Lopez protagonista del musical di Broadway 'Il bacio della donna ragno'

Jennifer Lopez sarà la protagonista dell'adattamento cinematografico del musical di Broadway del 1993 Kiss of the Spider Woman, il nuovo film sarà scritto e diretto da Bill Condon.

Jennifer Lopez sarà la protagonista dell'adattamento cinematografico del musical di Broadway del 1993 Kiss of the Spider Woman (Il bacio della donna ragno), tratto a sua volta dall'omonimo romanzo di Manuel Puig. Il nuovo film sarà scritto e diretto dal regista di Dreamgirls Bill Condon.

Il precedente musical di Terrence McNally, di cui il film con la Lopez è una diretta trasposizione cinematografica, ottenne un ampio successo e ben sette Tony Awards, tra cui quello di miglior musical. Anche il precedente adattamento cinematografico diretto da Héctor Babenco nel 1985 ebbe un ampio successo di critica e di riconoscimenti.

Il bacio della donna ragno

Il musical è ambientato in una prigione argentina nel 1981. Lopez interpreterà il ruolo principale, una donna di nome Aurora creata dalla fantasia di Luis Molina, un parrucchiere gay che sta scontando una condanna a otto anni per presunta corruzione di un minore. Per sfuggire agli orrori della sua prigionia, Molina immagina Aurora come una classica diva del grande schermo il cui ruolo più importante è quello della donna ragno, che uccide la sua preda con un bacio. La vita di Molina viene sconvolta quando un marxista, Valentin Arregui Paz, viene portato nella sua cella e i due formano un improbabile legame.

Attualmente è aperto il casting per il ruolo di Molina, la produzione cerca un volto "apertamente gay, queer o non binario o trans". Le prove inizieranno a febbraio e le riprese ad aprile nel New Jersey.

Barry Josephson, Tom Kirdahy, Greg Yolen e Matt Geller sono i produttori del film, mentre Lopez, Elaine Goldsmith-Thomas e Benny Medina sono i produttori esecutivi per conto della Nuyorican Productions. Jennifer Lopez ha recentemente ricoperto il ruolo da protagonista nel nuovo action thriller The Mother che ha scalzato The Irishman di Scorsese dalla top 10 dei film più visti su Netflix.