Jennifer Lopez a Capri in un video canta 'I will survive', Ben Affleck è a Firenze con i figli

Ben Affleck e Jennifer Lopez si trovano attualmente in Italia per una vacanza. Mentre l'attore è a Firenze per un incontro con la sua ex moglie, Jennifer Garner, e i loro tre figli, JLo è tornata sulla Costiera Amalfitana e a Capri. Un video mostra Jennifer Lopez animatrice di lusso della Taverna Anema e Core a Capri di proprietà del compianto Guido Lembo.

Le vacanze dei Bennifer si stanno svolgendo separatamente, ma al momento la coppia non sembra attraversare una crisi. Diverse esigenze li hanno condotti in diverse località della penisola italiana. Jennifer Lopez ha scelto di ritornare nel napoletano, godendo delle magnifiche viste offerte dalla Costiera Amalfitana e da Capri. La giornata di JLo è iniziata a bordo di uno yacht che l'ha portata al largo del Golfo di Napoli, poi ha fatto rotta verso Amalfi e, alla sera, si è diretta verso l'incantevole isola dei Faraglioni.

Dopo aver fatto una passeggiata attraverso le affascinanti stradine di Capri, Jennifer Lopez si è unita ai suoi collaboratori per raggiungere la rinomata Taverna Anema e Core. Qui, la cantante non ha potuto resistere all'invito della musica e ha sorpreso tutti con una performance improvvisata. Durante questo live non previsto, la protagonista di The Mother, qui trovate la nostra recensione del film, ha inizialmente cantato 'I Will Survive' e successivamente 'Let's Get Loud', brano che i frequentatori abituali della taverna caprese già avevano avuto modo di sentire durante una sua precedente visita.

Nel frattempo Ben Affleck, come riporta Page Six è a Firenze. Sul portale statunitense, si legge che l'attore americano è atterrato su un jet privato ed è stato fotografato mentre camminava sulla pista con le braccia spalancate con suo figlio di 11 anni, Samuel, che gli correva incontro. Il padre e il figlio hanno condiviso un dolce abbraccio prima che Affleck fosse salutato dai suoi figli più grandi: Violet, 17 anni, e Seraphina, 14 anni.