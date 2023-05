Jennifer Lopez e Ben Affleck verso la rottura? Le parole di JLo alimentano le speculazioni sulla crisi

La fiaba romantica tra Jennifer Lopez e Ben Affleck potrebbe non concludersi come i fan della coppia avevano sognato. Negli ultimi tempi, sono emersi segnali che indicano una crepa nella loro relazione, che potrebbe portare alla fine del matrimonio. Le recenti dichiarazioni di JLo, fatte durante un'intervista in televisione, hanno alimentato le speculazioni riguardo a una presunta crisi coniugale.

Jennifer Lopez, nel corso della promozione del suo ultimo film, di cui vi parliamo nella recensione di The Mother, ha condiviso alcune affermazioni riguardanti il suo rapporto con Ben Affleck. Nelle sue parole, suo marito viene descritto come una persona complicata che spesso esprime critiche riguardo al suo modo di vestire.

Nel corso di una trasmissione in diretta televisiva Jennifer, riferendosi a Ben, ha detto: "Non è un uomo facile, ha sempre da ridire su che cosa mi metto, quando sono scollata mi chiede dov'è il resto della camicetta. Vorrebbe decidere tutto lui, insomma è molto pesante".

Alcune settimane fa, un video con Jennifer Lopez e Ben Affleck era diventato virale sui social. Nella clip catturata da un passante, l'attore è apparso stanco e infastidito mentre camminava verso l'auto, pochi passi avanti rispetto a Lopez. Dopo aver aperto la portiera e fatto accomodare sua moglie in macchina, Affleck l'ha chiusa con un gesto deciso, agitando il braccio mentre si è avvicinato al lato del guidatore.

Secondo una fonte ben informata, citata da Radar Online, "Prima del matrimonio, sembrava che lei fosse la moglie perfetta per Ben Affleck e lui era completamente cieco d'amore. Ma adesso è giunto il momento della verità.".

Lo scorso anno, Jennifer Lopez e Ben Affleck, hanno finalmente coronato il loro amore, anche se con vent'anni di ritardo. La loro storia tumultuosa ha avuto inizio nel 2002, ma è giunta a una rottura nel 2004, lo stesso anno in cui era stato programmato il loro matrimonio.

Tuttavia, nel 2021, il destino ha riunito nuovamente le due star e nell'aprile del 2022 hanno annunciato con gioia di essersi fidanzati. L'entusiasmo dei loro fan è aumentato quando, a sorpresa, Jennifer e Ben si sono uniti in matrimonio a Las Vegas nel luglio del 2022. Con un tocco di romanticismo, Jennifer Lopez ha condiviso sui social media una citazione: "L'amore è paziente", per annunciare le loro nozze.