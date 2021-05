Jennifer Lopez e Ben Affleck in vacanza insieme in Montana (FOTO)

I Bennifer sono tornati insieme? Jennifer Lopez e Ben Affleck sono stati avvistati in Montana per una breve vacanza dai dettagli misteriosi.

La coppia di attori - ed ex fidanzati - formata da Jennifer Lopez e Ben Affleck è tornata alla ribalta dopo che il duo è stato avvistato insieme a Los Angeles. Adesso alcune fonti avrebbero diffuso il rumor di una vacanza di alcuni giorni trascorsa dai due divi in Montana.

Wallpaper di una sorridente Jennifer Lopez

Una settimana dopo l'avvistamento di Jennifer Lopez e Ben Affleck insieme a Los Angeles, i due attori sarebbe ro stati avvistati in Montana. Fonti vicine a People affermano di averli visti mentre si trovavano a bordo di un'auto vicino a un resort a Big Sky, dove Affleck ha una casa. Ben Affleck è stato visto al volante dell'auto, con Jennifer sul sedile del passeggero. Le foto dell'uscita di Jennifer Lopez e Ben Affleck sono state pubblicate dal Daily Mail.

"Jennifer ha trascorso diversi giorni con Ben fuori città. Hanno un forte legame. È stato tutto veloce e intenso, ma Jennifer è felice", ha dichiarato una fonte a People, parlando della coppia che è stata poi vista tornare a Los Angeles sabato con un jet privato.

Jennifer Lopez e Ben Affleck sono stati fidanzati nel 2002 e hanno fatto notizia come "Bennifer" durante i loro anni insieme, anche recitando nei film Jersey Girl e Gigli. I due si dovevano sposare nel 2003, ma dopo un anno hanno deciso di lasciarsi.

Prima dell'avvistamento nel Montana, Lopez e Affleck hanno partecipato all'evento VAX LIVE: The Concert to Reunite the World. Al momento i due divi sono entrambi single, lei dopo aver interrotto il fidanzamento col campione di baseball Alex Rodriguez poco prima del matrimonio, lui dopo una relazione con l'attrice cubana Ana De Armas.

Ben Affleck "scaricato" su una app di incontri, ma lui vuole sapere il perché