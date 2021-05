Ben Affleck "scaricato" su una app di incontri, ma lui vuole sapere il perché

Ben Affleck prende sul serio gli incontri sentimentali tanto da mandare un video con richiesta di spiegazioni a una donna che aveva smesso di seguirlo su una app di incontri.

Qualche giorno fa l'utente di TikTok nivinejay ha diffuso una storia su Ben Affleck, affermando di essere stata contattata dall'attore sulla app di incontri Raya.

"Ripenso al momento in cui sono stata seguita da Ben Affleck su Raya, ero convinta che si trattasse di un fake così ho fatto l'unmatching e lui mi ha mandato un video su Instagram" ha spiegato la donna in un video in cui mostra Ben Affleck che parla in camera in una clip chiedendo "Nivine, perché hai fatto l'unmatching con me? Sono io".

Raya è una app di appuntamenti esclusiva per soli membri che è diventata famosa per la presenza di celebrità, influencer e altri personaggi pubblici. La presenza di Ben Affleck nella app è nota da tempo, secondo Page Six l'attore sarebbe iscritto al servizio di incontri fin dall'ottobre 2019.

In un'intervista a Good Morning America del febbraio 2020, Affleck ha però confessato di non cercare l'amore su tutti i siti web:

"Conosco persone che li usano e si divertono, ma non io. Mi piacerebbe avere una relazione che fosse profondamente significativa, in cui vorrei essere coinvolto con tutto me stesso".

La presenza di Ben Affleck su Raya è stata però confermata da Rebel Wilson, anche lei utente del servizio. Lo scorso giugno, durante lo show Fitzy & Wippa, l'attrice australiana ha svelato:

"Ho visto che Ben Affleck è presente. Ho sentito che anche Channing Tatum è iscritto, ma non è ancora apparso sul mio feed perciò continuerò a scorrere!"