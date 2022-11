Jennifer Lawrence era sempre ubriaca dopo le premiere di Hunger Games "Ora non lo faccio più, sono una mamma!"

Jennifer Lawrence è diventata famosa per l'interpretazione di Katniss Everdeen nel franchise cinematografico di Hunger Games, basato sugli omonimi romanzi di Suzanne Collins. All'epoca giovanissima, l'attrice ha rivelato di essere quasi sempre ubriaca dopo le premiere dei vari film.

"Di solito andavamo in hotel con gli altri ragazzi del cast e bevevamo whiskey fino allo sfinimento. Era il nostro modo per affrontare le luci della ribalta" ha rivelato l'attrice in una recente intervista al New York Times. "Adesso non posso più farlo perché sono una madre".

L'attrice ha poi spiegato che con il suo prossimo film, Causeway, in arrivo il 4 novembre su Apple TV+, inizierà una nuova fase della sua carriera. "Avevo lasciato che gli altri prendessero il controllo su di me in base a quello che avevo fatto in precedenza. Adesso sono molto più libera nelle mie scelte".

Don't Look Up: svelata la scena in cui Jennifer Lawrence era "strafatta"

Di recente Jennifer Lawrence ha citato Passengers, film del 2016 con Chris Pratt, come uno dei suoi più grandi fallimenti, rivelando di come anche la cantante Adele le avesse consigliato di rinunciare alla parte. Il film fu letteralmente massacrato dalla critica, non andando oltre il 30% di recensioni positive su Rotten Tomatoes.

Mentre Jennifer Lawrence cambia passo dedicandosi a progetti più personali, è in lavorazione La Ballata dell'usignolo e del serpente, prequel della saga di Hunger Games ispirato all'omonimo romanzo e incentrato sulla giovinezza del futuro presidente di Panem Coriolanus Snow.