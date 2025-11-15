Jennifer Lawrence svela la parte peggiore del suo lavoro: “Perfino mio marito non lo capisce”

L'attrice ha raccontato un momento davvero delicatissimo che le provoca molta ansia e che è una parte molto importante del suo lavoro

Jennifer Lawrence ha recentemente dichiarato a V Magazine che l'uscita di un film può essere un'esperienza davvero "terribile" per le sue emozioni, perché è proprio il pubblico a decidere se ciò che ha fatto sarà buono o meno.

"L'esperienza aggiunge solo angoscia, perché ho vissuto così tante volte il fatto di lavorare duramente a qualcosa, amarlo profondamente, poi presentarlo al mondo e il mondo dice: 'Buh! Ti odiamo!' È davvero terribile", ha confessato Lawrence.

"E tuttavia in qualche modo leggo una sceneggiatura, incontro il regista, arriviamo sul set, iniziamo a lavorare, e riesco a dimenticare che questa parte del processo accadrà. Voglio dire, sono molto fortunata e benedetta. Ma sono mesi davvero spaventosi".

Die My Love: Jennifer Lawrence e Robert Pattinson in una scena

Il confronto con il marito

"Mio marito era davvero confuso perché non ha molta esperienza con queste cose", ha continuato. "Così gli parlavo della mia ansia e lui diceva: 'Ma il film è incredibile'. E io: 'Lo so, ma non importa. La gente potrebbe non capirlo'. E lui: 'Ma allora hanno torto'. Come se questo dovesse farmi sentire meglio".

Lawrence è stata impegnata nelle ultime settimane con varie apparizioni stampa per promuovere il suo nuovo film, Die My Love. Nel film interpreta una giovane madre che sprofonda nella psicosi. Robert Pattinson interpreta un marito che non le è d'aiuto. Il film è diretto da Lynne Ramsay.

In diverse occasioni, Lawrence è stata brutalmente sincera riguardo alla sua ansia nel fare interviste durante i tour promozionali dei suoi film. Nel 2021 aveva detto a Vanity Fair di essersi presa una pausa di due anni da Hollywood perché "tutti si erano stancati di me. Io stessa mi ero stancata di me". Parlando con il New Yorker il mese scorso, Lawrence ha ammesso di capire perché il pubblico avesse "respinto" la sua personalità, perché in effetti era "fastidiosa" nelle vecchie interviste.

Die My Love: Jennifer Lawrence in una foto del film

Il rapporto con il proprio fisico

Durante il podcast Las Culturistas, Lawrence ha inoltre rivelato che, nonostante fosse incinta durante le riprese di Die My Love, ha girato le scene di nudo senza una controfigura: "Non mi importa, non mi manda in crisi. Volevo che Lynne avesse artisticamente una libertà totale... Penso che essere incinta mi abbia tolto molta ansia".

L'attrice ha inoltre ricordato: "In precedenza, con Fidanzata in Affitto (di cui potete leggere la nostra recensione), ero a dieta, non mangiavo carboidrati e facevo esercizio fisico. In questa occasione ero incinta. Cosa avrei dovuto fare? Non mangiare? Lavoravo 15 ore al giorno. Ero semplicemente stanca...".