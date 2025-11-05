Jennifer Lawrence annuncia a sorpresa: "Produrrò con Emma Stone un film su Miss Piggy!"

Jennifer Lawrence ha svelato che collaborerà con la sua amica Emma Stone per realizzare un film su un personaggio davvero iconico: Miss Piggy.

L'attrice ha annunciato a sorpresa lo sviluppo del lungometraggio durante un'intervista rilasciata al podcast Las Culturistas di Bowen Yang e Matt Rogers.

L'annuncio di Jennifer Lawrence

La protagonista di Die My Love, il film con star Robert Pattinson che sta promuovendo in queste settimane, ha dichiarato: "Non so se posso annunciarlo, ma semplicemente lo farò. Io ed Emma Stone produrremo un film su Miss Piggy e Cole Escola lo sta scrivendo".

The Muppets: Miss Piggy nella premiere della serie

Lo script sarà quindi firmato dal comico autore dello spettacolo teatrale Oh, Mary!. Le due attrici premio Oscar dovrebbero inoltre essere coinvolte davanti alla macchina da presa. L'attrice ha dichiarato: "Penso di sì, dobbiamo farlo".

Jennifer non ha però rivelato alcun dettaglio relativo alla trama del lungometraggio e non è stato annunciato se Disney e Jim Henson Co saranno coinvolte in qualche modo.

Un personaggio molto amato

Miss Piggy, tra i personaggi di Muppet Show, ha progressivamente conquistato il cuore degli spettatori, diventando una vera icona alla fine degli anni '70 e '80, rubando persino la scena a Kermit la rana.

I Muppet hanno da poco festeggiando 70 anni dalle loro prime apparizioni, avvenute negli anni '50, e la serie dovrebbe tornare sul piccolo schermo con un nuovo progetto prodotto dalla Point Grey Pictures di Seth Rogen ed Evan Goldberg. Disney+ ha ordinato anche la produzione di uno speciale televisivo con star Sabrina Carpenter per festeggiare il cinquantesimo anniversario del debutto dello show.

I fan di Miss Piggy, considerando i talenti coinvolti, possono attendersi un progetto in grado di portare nelle sale la personalità, l'ironia e i look indimenticabili del personaggio.