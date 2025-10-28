Jennifer Lawrence è antipatica nelle interviste? "Quando promuovo un film spesso perdo il controllo"

L'attrice ha parlato del suo atteggiamento nei confronti della promozione di un film, confermando che spesso appare infastidita o antipatica perché odia questa parte del suo lavoro

Jennifer Lawrence ha recentemente dichiarato al New Yorker che non ha spesso un buon atteggiamento quando deve parlare con la stampa durante la promozione dei suoi film.

La vincitrice dell'Oscar è stata una presenza fissa sui tabloid per 15 anni e una volta ha confessato alla collega attrice Viola Davis: "Ogni volta che faccio un'intervista, penso: 'Non posso rifarlo'. Mi sembra di perdere il controllo sul mio lavoro quando devo promuovere un film".

Quando è stato sollevato l'argomento delle sue vecchie interviste, l'attrice ha fatto una smorfia e ha detto: "Oh, no. Così esagerate. Così imbarazzanti". Sebbene inizialmente il pubblico amasse Lawrence per la sua personalità schietta e autoironica, la percezione di lei online alla fine si è inasprita con l'affermazione che fosse tutta finzione.

Jennifer Lawrence premiata al San Sebastian Film Festival

Le interviste folli di Jennifer Lawrence: "Un meccanismo di difesa"

"Beh, è, o era, la mia vera personalità, ma era anche un meccanismo di difesa", ha spiegato Lawrence riguardo al suo modo di rispondere in modo così spontaneo durante le interviste.

"Ed era proprio un meccanismo di difesa, per dire: 'Non sono così! Mi cago addosso tutti i giorni!'. Guardo quelle interviste e trovo quella persona fastidiosa. Capisco perché vedere quella persona ovunque potrebbe apparire fastidioso. L'imitazione che Ariana Grande ha fatto di me al Saturday Night Live era perfetta".

La reazione negativa dell'opinione pubblica nei confronti dell'attrice è diventata "insostenibile", ha dichiarato quindi al New Yorker, aggiungendo: "Mi sentivo - anzi, non mi sentivo, ero, credo - rifiutata non per i miei film, non per le mie idee politiche, ma per me stessa, per la mia personalità".

Causeway: Jennifer Lawrence in una scena tratta dal film

La necessità di una pausa da Hollywood dopo i flop

Lawrence ha parlato apertamente in alcune interviste passate della necessità di prendersi una pausa di due anni da Hollywood dopo aver girato 16 film in sei anni, molti dei quali sono stati dei flop al botteghino e hanno solo alimentato l'opinione negativa del pubblico nei suoi confronti.

Nel 2021 ha dichiarato a Vanity Fair: "Penso semplicemente che tutti si fossero stufati di me. Io stessa mi ero stufata di me. Ero arrivata al punto in cui non riuscivo a fare nulla di giusto. Se camminavo sul tappeto rosso, mi dicevano: 'Perché non ha corso?'". In una recente intervista al The Graham Norton Show, ha rivelato di essere "in pace" con la sua decisione di rimanere fuori da Hollywood. L'attrice tornerà al cinema a novembre con Die My Love.