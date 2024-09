Jennifer Lawrence supporta Kamala Harris: "C'è in gioco il diritto delle donne all'aborto"

Jennifer Lawrence ha dichiarato che appoggerà ufficialmente Kamala Harris per la presidenza e il motivo è semplice: "L'aborto è letteralmente sulla scheda elettorale", come ha affermato la stessa attrice Premio Oscar alla rivista People.

"Voterò per Kamala Harris perché penso che sia una candidata straordinaria e so che farà tutto il possibile per proteggere i diritti delle donne", ha dichiarato la Lawrence, esortando gli altri a votare allo stesso modo. "È la cosa più importante: non far entrare alla Casa Bianca qualcuno che intende vietare l'aborto".

La Lawrence sta attualmente producendo due documentari attraverso la sua società Excellent Cadaver che affrontano proprio le questioni relative ai diritti riproduttivi. Uno di questi film è Bread and Roses, che racconta di tre donne che vivono sotto il dominio talebano in Afghanistan, e l'altro è Zurawski v Texas, che segue i sostenitori dell'aborto che hanno fatto notizia per aver fatto causa allo Stato del Texas nel 2023.

"Come i troll online amano sottolineare ogni volta che mi occupo di politica, non sono andata a scuola, ho abbandonato alle medie, quindi non ho un'istruzione tradizionale completa", ha aggiunto la Lawrence. "Quindi lo storytelling è il luogo in cui ricevo la maggior parte della mia educazione".

"È questa la cosa più bella e sorprendente del cinema e dei documentari", ha proseguito. "Ascoltare i fatti o i telegiornali, sentire che certe cose accadono, è molto facile da dimenticare finché non si vede davvero l'esistenza umana e si vede cosa sta succedendo. Penso che sia questo il momento in cui le menti possono essere cambiate".

La Lawrence è l'ultima celebrità di alto profilo ad appoggiare Harris come presidente alle prossime elezioni contro Donald Trump. George Clooney, Taylor Swift e Billie Eilish sono tra i molti altri nomi di Hollywood che hanno scelto di sostenere la candidata democratica.