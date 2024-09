Taylor Swift sostiene Kamala Harris e Donald Trump reagisce dichiarando: "Ne pagherà le conseguenze"

Dopo il post di Taylor Swift in cui si annuncia il suo sostegno a Kamala Harris, Donald Trump ha condiviso la sua reazione in tv.

Taylor Swift ha sostenuto pubblicamente Kamala Harris nella corsa alla Casa Bianca e l'ex presidente Donald Trump sembra non sia stato particolarmente felice.

Il miliardario, intervenendo a Fox & Friends, ha però provato a sostenere che la cantautrice avrà delle conseguenze per il suo post condiviso online.

Il sostegno a Kamala Harris

Il messaggio di Taylor Swift è stato condiviso al termine del dibattito trasmesso sugli schermi televisivi americani. La star della musica ha sostenuto che darà il suo voto a Kamala Harris e Tim Walz nelle elezioni presidenziali. L'artista ha spiegato che la candidata democratica sostiene le cause e le tematiche a cui tiene e che sia una leader equilibrata e dotata, in grado di poter far raggiungere alla nazione degli obiettivi grazie alla capacità di mantenere la calma e non causare caos. Il candidato alla vice presidenza, Tim Walz, è inoltre intervenuto più volte in passato per difendere i diritti della comunità LGBTQ+ e la libertà di scelta delle donne per quanto riguarda l'aborto e la fecondazione assistita.

Donald Trump accetta il sostegno di Taylor Swift, ma la cantante non ha mai approvato l'ex presidente

Swift, dopo aver spiegato che si assicura sempre di vedere e leggere tutto il possibile riguardante i progetti dei candidati, ha commentato le immagini realizzate con l'Intelligenza Artificiale usate per fingere un suo sostegno a Trump ammettendo che le hanno causato preoccupazione nei confronti degli sviluppi della tecnologia e del diffondersi di informazioni false. Per questo motivo la cantante ha voluto essere chiara sulla sua scelta per quanto riguarda le elezioni.

Taylor ha concluso il suo messaggio invitando i suoi follower a informarsi il più possibile e compiere le proprie ricerche prima di prendere una decisione e ha firmato il post definendosi "Gattara senza figli", un chiaro riferimento alle parole di J.D. Vance che avevano già suscitato le critiche di star come Jennifer Aniston.

La reazione dell'ex presidente

Donald Trump, durante la trasmissione Fox & Friends, ha ora reagito dichiarando: "Non ero un fan di Taylor Swift. Era solo una questione di tempo. Non si poteva sostenere Biden... Ma è una persona davvero liberale. Sembra sostenere sempre un candidato democratico, e probabilmente pagherà un prezzo per la sua scelta nel mercato".

Il milardario ha inoltre fatto un riferimento a Brittany Mahomes, amica della cantante e moglie del quarterback Patrick Mahomes che fa parte del team dei Kansas City Chiefs, sostenendo: "Lei mi piace molto di più rispetto a Taylor Swift".