Aubrey Plaza e Stevie Nicks seguono l'esempio di Taylor Swift e sostengono Kamala Harris

Nessun endorsement nel mondo dello spettacolo americano potrà mai essere potente come quello di Taylor Swift per la candidata alle presidenziali dei Democratici negli USA, Kamala Harris, ma altre star dello show business hanno deciso di uscire allo scoperto.

Le ultime in ordine cronologico sono l'attrice Aubrey Plaza e la cantante Stevie Nicks. Tra meno di due mesi gli americani si recheranno alle urne per decidere chi tra l'attuale vicepresidente e l'ex presidente Donald Trump sarà il prossimo leader della Casa Bianca.

Endorsement

Dopo il dibattito elettorale tra Harris e Trump di martedì, Taylor Swift ha annunciato la sua intenzione di votare per i Democratici il prossimo 5 novembre, pubblicando un post con la scritta:"Voterò per Kamala Harris perché lotta per i diritti e le cause che credo abbiano bisogno di un guerriero per difenderle", insieme ad una foto che la ritrae con un gatto tra le braccia.

La presenza del gatto è una chiara frecciatina a JD Vance, che aveva definito Harris una 'gattara senza figli'. In seguito, Aubrey Plaza ha condiviso una foto di sé mentre abbraccia un gatto, con la didascalia 'Harris Walz' accanto alla bandiera americana.

Non si è fatta attendere anche Stevie Nicks, che ha dichiarato pubblicamente di sostenere Kamala Harris e il candidato alla vicepresidenza Tim Walz, alle urne. Nicks ha condiviso una foto con il suo cane e il messaggio:"Come ha dichiarato così eloquentemente la mia amica Taylor Swift, ora è il momento di fare ricerche e scegliere il candidato che parla a te e alle tue convinzioni".

"Mancano solo 54 giorni alle elezioni" prosegue Stevie Nicks "Assicurati di essere registrato per votare! Il tuo voto in queste elezioni potrebbe essere una delle cose più importanti che farai nella tua vita. Con affetto, Stevie Nicks, donna senza figli con cane" ha concluso ironicamente in riferimento a Donald Trump e alle parole di JD Vance.