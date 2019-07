Jennifer Lawrence senza trucco sul set del nuovo film

Jennifer Lawrence completamente senza trucco sul set del suo nuovo film. Nelle ultime foto scattate mentre è impegnata con le riprese della pellicola, l'attrice Premio Oscar appare decisamente diversa da come siamo abituati a vederla sullo schermo o agli eventi più importanti.

Capita spesso di vedere le star, al loro arrivo sul set, molto diverse rispetto a come siamo abituate a vederle. E' il caso di Jennifer Lawrence che, in alcuni scatti, è apparsa con un look molto differente. Giovedì scorso infatti, la venticinquenne attrice ha sfoggiato al suo arrivo sul set a New Orleans una maglietta sportiva, i capelli molto più scuri rispetto alle sue recenti apparizioni, oltre ad essere visibilmente senza make up. Di seguito è possibile vedere una serie di immagini, che ritraggono l'attrice al momento del suo arrivo:

Foto sicuramente che lasciano gli osservatori, anche meno attenti, con la bocca aperta. Abituati come sono a vedere la star nei film in tutta la sua bellezza, caratteristica che gli ha permesso di diventare con il tempo una delle attrici più desiderate di Hollywood. Jennifer Lawrence però non sembra nascondersi, sfoggiando quasi con fierezza il suo look al naturale.

Ricordiamo che Jennifer Lawrence è appena tornata sul set dopo una pausa di un anno dal mondo del cinema. Tra gli ultimi lavori della star Red Sparrow, Passengers e X-Men: Apocalisse. Attualmente è impegnata nel nuovo progetto della regista Lila Neugebauer in cui avrà il ruolo di produttrice, in collaborazione con Justine Polsky, Scott Rudin ed Eli Bush. Le riprese dovrebbero concludersi alla fine del mese, mentre non c'è ancora nessuna certezza sulla data ufficiale del film, nonostante alcuni rumors parlino di fine 2019.