Michelle Pfeiffer senza trucco a 61 anni: un selfie senza inganno

Michelle Pfeiffer senza trucco a 61 anni: il selfie pubblicato dall'attrice sul suo profilo Instagram la mostra al naturale, con indosso solo un paio di orecchini e una camicetta nera.

Michelle Pfeiffer si mostra senza make up nell'ultimo selfie da lei condiviso sui social: i lunghi capelli biondi incorniciano il viso pulito, segnato dal tempo, ma con lo stesso sguardo luminoso di sempre. L'occasione di questa foto è il #NationalSelfieDay ma anche un'uscita a cena per la quale la diva ha scelto di indossare una creazione di sua cognata Rona Pfeiffer: due orecchini dal design delicato.

Ad uno sguardo più attento non sarà sfuggito che in realtà questo non è l'unico selfie (o video) senza trucco che Michelle Pfeiffer condivide su Instagram. Sul suo profilo infatti, trovano spazio foto di un luminoso passato da star del cinema anni '80 e '90, con ruoli indimenticabili, dalla Elvira di Scarface alla sexy Catwoman di Batman, ma anche video e foto in cui appare al naturale, addirittura in accappatoio.

Di recente Michelle Pfeiffer è apparsa in Avengers: Endgame con il ruolo di Janet Van Dyne, da lei già interpretato nel Marvel Cinematic Universe e presto la vedremo in Maleficent - Signora del male, atteso sequel del film con Angelina Jolie.