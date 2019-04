Jennifer Lawrence: come ha rischiato di perdere il ruolo che le ha fatto vincere l'Oscar

Jennifer Lawrence ha vinto un Oscar a soli 23 anni con il film Il lato positivo - Silver Linings Playbook. Eppure, stando a quanto dichiarato dal regista David O. Russell - che l'ha diretta anche in Joy ed American Hustle -, la Lawrence ha davvero rischiato di non avere quella parte.

Il curioso aneddoto è stato raccontato al Tribeca Film Festival di cui sia il regista che Jennifer Lawrence sono stati ospiti nella giornata di sabato. David O. Russell ha dichiarato che la lista di attrici prese in considerazione per il ruolo era davvero lunga e che Jennifer era solo l'ultima in classifica: "Pensavamo tutti che tu fossi troppo giovane per quella parte e c'erano molte altre interpreti prima di te". Qualcosa però ha convinto gli addetti ai lavori a darle una chance, quello stesso qualcosa che ha impressionato i colleghi sul set, da Robert De Niro a Bradley Cooper: "Quando è arrivata era come un diamante grezzo, senza coscienza di sé e senza paura. Entrava in scena come un uragano e lasciava tutti completamente senza parole. Ha un'energia particolare, qualcosa che non appartiene a un vecchio e non appartiene a un giovane, è leggera ma sempre intensa e concentrata. Quando abbiamo girato la prima scena ricordo di aver pensato di avere tra le mani un nuovo talento, una che sapeva come prendere e tenere il proprio spazio".

Jennifer Lawrence in una scena di The Silver Linings Playbook

L'anno dopo Jennifer Lawrence ha rischiato di perdere, ma questa volta per i troppi impegni, anche un altro dei suoi ruoli iconici: quello in American Hustle - L'apparenza inganna. Russell, però, era convinto che non ci fosse attrice più adatta per la parte della rumorosa Rosalyn Rosenfeld, così le ha consegnato un copione. Al di là della scrittura brillante e del cast stellare di co-protagonisti, ci sono state solo due cose che hanno convinto Jennifer ad accettare, come ha raccontato lei stessa: "Ho chiesto "Avrò dei capelli voluminosi, lunghe unghie laccate e una personalità folle? Se sì, allora accetto!". E chissà che Rosalyn non abbia qualcosa in comune con il prossimo ruolo che David O. Russell, come ha svelato in anteprima dal palco di New York, sta scrivendo proprio per la sua chiassosa musa.