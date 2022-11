Jennifer Lawrence ha rinunciato al ruolo di Elizabeth Holmes nel film Bad Blood

L'attrice Jennifer Lawrence ha rivelato di aver rinunciato al ruolo di Elizabeth Holmes nel film Bad Blood dopo aver visto The Dropout.

Jennifer Lawrence ha rivelato che ha rinunciato al ruolo di Elizabeth Holmes, CEO di Theranos, nel nuovo film di Adam McKay intitolato Bad Blood.

L'aggiornamento sul lungometraggio arriva dal nuovo articolo dedicato alla carriera dell'attrice premio Oscar pubblicato da The New York Times.

Tra le pagine della rivista, Jennifer Lawrence spiega il motivo per cui ha deciso di abbandonare il film: la miniserie The Dropout con star Amanda Seyfried. L'attrice ha sottolineato: "Ho pensato fosse incredibile. Ho detto 'Sì, non abbiamo bisogno di rifarlo. L'ha interpretata lei'".

The Dropout: Amanda Seyfried in una scena della serie Hulu

Bad Blood era stato annunciato nel mese di gennaio 2021 e Adam McKay era coinvolto come regista, sceneggiatore e produttore del film insieme a Kevin Messick, Justine Polsky e Will Ferrell. Jennifer doveva far parte del team dei produttori e il lungometraggio era sostenuto da Apple.

Il progetto era tratto dal saggio Bad Blood: Secrets and Lies in a Silicon Valley scritto da John Carreyrou, in cui si raccontava l'ascesa e il declino di Theranos, la start up che avrebbe dovuto rivoluzionare il settore delle analisi del sangue.

Lawrence ha già collaborato con McKay in occasione di Don't Look Up, arrivato sugli schermi di Netflix un anno fa, con il ruolo della scienziata Kate Dibiasky.