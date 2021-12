Bad Blood: il film di Adam McKay con Jennifer Lawrence sarà prodotto e distribuito da Apple

L'attrice Jennifer Lawrence e il regista Adam McKay collaboreranno nuovamente in occasione del film Bad Blood, ora co-prodotto da Apple.

Jennifer Lawrence e il regista Adam McKay, dopo Don't Look Up, collaboreranno ancora in occasione di Bad Blood, film che verrà distribuito da Apple.

Inizialmente il progetto avrebbe dovuto essere prodotto solo da Legendary, che aveva ottenuto i diritti del lungometraggio nel 2016, studio che ora collaborerà con la piattaforma di streaming.

Bad Blood vedrà l'attrice premio Oscar Jennifer Lawrence nel ruolo di Elizabeth Holmes, CEO di Theranos, seguendone l'ascesa e i problemi che l'hanno poi portata in tribunale.

La donna è infatti accusata di aver mentito agli investitori e i pazienti compiendo delle dichiarazioni fasulle riguardanti la sua start up specializzata in analisi del sangue.

Holmes era diventata in breve tempo la più giovane e ricca miliardaria grazie al valore delle azioni della sua società Theranos. Il giornalista John Carreyrou del Wall Street Journal ha però indagato sul suo successo, scoprendone i segreti oscuri e le menzogne poi raccontate nel libro Bad Blood: Secrets and Lies in a Silicon Valley Start Up.

Jennifer Lawrence sarà coinvolta anche come produttrice tramite la sua Excellent Cadaver, fondata insieme a Justine Polsky, che ha recentemente realizzato un film diretto da Lila Neugebauer con star l'attrice.

Adam McKay, oltre a Don't Look Up, è reduce dall'incredibile successo ottenuto dalla serie Succession e sta lavorando allo show dedicato alla storia dei Los Angeles Lakers.