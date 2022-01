Jennifer Lawrence sta lavorando alla sua voce di Elizabeth Holmes per Bad Blood

Dopo il successo di Don't Look Up, Jennifer Lawrence tornerà a essere diretta dal regista Adam McKay in Bad Blood, dove interpreterà la fondatrice di Theranos Elizabeth Holmes, al centro di una bufera legale negli USA. Al momento la Lawrence sta proprio lavorando alla sua voce per il personaggio di Elizabeth Holmes.

Locandina di Jennifer Lawrence

Uno degli aspetti più complicati nell'impersonare l'imprenditrice americana Theranos Elizabeth Holmes, condannata di recente per truffa da un tribunale federale della California, è la sua voce profonda, ma Jennifer Lawrence è pronta a calarsi nel ruolo e sta già lavorando per assimilare timbro e accento della holmes, come conferma Adam McKay.

Bad Blood è basato sul saggio di John Carreyrou del 2018 Bad Blood: Secrets and Lies in a Silicon Valley, che racconta l'ascesa e la caduta della startup multimiliardaria della Silicon Valley che si proponeva di rivoluzionare il sistema degli esami del sangue, ma l'impero è crollato quando la CEO Elizabeth Holmes è stata condannata per quattro degli 11 capi d'imputazione dei quali era accusata, tra cui frode nei confronti degli investitori di Theranos, che negli anni hanno messo sul piatto dell'azienda quasi mille miliardi di dollari.

Jennifer Lawrence sarà la prima attrice a interpretare elizabeth Holmes sul grande schermo, anche se la sua storia ha preso vita in modo memorabile nel podcast The Dropout e nel documentario di Alex Gibney The Inventor - La più grande truffa della Silicon Valley.

Adam McKay ha recentemente dichiarato a Insider che Jennifer Lawrence ha già iniziato a lavorare sulla voce della Holmes spiegando:

"Non gliel'ho chiesto io, ma lei mi ha detto che ci stava già lavorando. Sta per avere un bambino, quindi non la infastidirò in questo momento, ma è nata per interpretare quel ruolo. Con la voce, ha detto che lo sente. È eccitata".

Oltre a Jennifer Lawrence, anche Amanda Seyfried si misurerà con il ruolo nella miniserie Hulu The Dropout, in arrivo a marzo.