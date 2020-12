Jennifer Lawrence ringrazia i vigili del fuco dopo l'incendio alla fattoria di famiglia

L'attrice Premio Oscar Jennifer Lawrence ha ringraziato pubblicamente la comunità di Louisville e i vigili del fuoco che sono intervenuti prontamente per spegnere l'incendio avvenuto qualche giorno fa a Simpsonville, Kentucky, dove si trovano la fattoria di famiglia e il campeggio "Camp Hi Ho".

Per fortuna, malgrado la portata dell'incendio, non vi sono state vittime né feriti, anche se la perdita del fienile, luogo adibito a diverse attività nonché contenente molti dei materiali utilizzati per il campeggio, è stata inevitabile (a tal proposito è già attiva una raccolta fondi per aiutare il fratello dell'attrice nell'opera di ricostruzione).

"Vorrei ringraziare la comunità di Louisville per il loro sostegno dopo il devastante incendio che ha distrutto buona parte del Camp Hi Ho" ha dichiarato l'attrice ai microfoni di People "Per fortuna, grazie al pronto intervento dei nostri fantastici vigili del fuoco, nessuno si è fatto male, e tutti gli animali sono stati tratti in salvo e sono al sicuro".

"Sono cresciuta in quella fattoria, e andavo al Camp Hi Ho ogni estate. Quando mio fratello Blaine ne è diventato il proprietario, ha applicato tutta la sua creatività e il suo spirito per espandere un campeggio che era già il più figo di tutti, perché lì i bambini potevano fare quello che volevano. Era un piccolo paradiso fangoso e disordinato" conclude.