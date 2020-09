Jennifer Lawrence: quella volta in cui Woody Harrelson le ficcò un calzino in gola

Jennifer Lawrence, protagonista della saga di Hunger Games, ha raccontato di quando l'amico e collega Woody Harrelson la rincorse per tutta casa per poi ficcarle un suo calzino in gola durante una festa organizzata nel suo appartamento durante le riprese della trilogia distopica,

Per quanto quella di Hunger Games non rappresenti di certo una delle saghe più allegre e spensierate del cinema, è noto da tempo quanto i suoi protagonisti, dentro e al di fuori del set, si siano divertiti a girare i film usciti al cinema tra il 2012 ed il 2015. Il legame tra i tre membri principali del cast, Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson e Liam Hemsworth, era eccezionalmente forte perché tutti e tre avevano età simili. Il set era caratterizzato da continue risate ed infiniti scherzi, come confermato dalla stessa Lawrence che ha ammesso di aver portato gli scherzi anche all'interno delle scene viste poi sul grande schermo, mangiando spesso cibi disgustosi prima di baciare Hemsworth.

L'attrice di Joy, durante un'intervista con BBC Radio 1, ha poi raccontato un altro simpatico aneddoto, risalente sempre ai tempi delle riprese della trilogia distopica, riguardante un altro suo compagno di cast, Woody Harrelson, interprete di Haymitch Abernathy.

"La scorsa notte, Francis Lawrence (che ha diretto i tre film di Hunger Games, ndr) ed io, stavamo parlando di questa festa che c'è stata, durante la prima settimana delle riprese, nel mio appartamento", ha detto la star di Red Sparrow. "Era nata come una piccola riunione nel mio appartamento ma poi è diventata una battaglia". Lawrence ha continuato a raccontare che ad un certo punto Harrelson ha iniziato a minacciarla con una delle "armi". "Woody mi ha inseguito per tutta la casa con i suoi calzini. Ho capovolto il divano cercando di allontanarmi da lui ma mi ha bloccata e mi ha ficcato un calzino così in fondo alla gola che quando l'ha tirato via ho vomitato".

Naturalmente, questa esperienza con i calzini di Woody Harrelson non rappresenta uno dei ricordi più belli di Jennifer Lawrence riguardo le riprese dei film di Hunger Games ma sicuramente uno di quelli più difficili da dimenticare. Tuttavia, l'attrice ha sempre citato i suoi compagni di cast quando ha dovuto spiegare cosa ha reso speciale e memorabile la sua esperienza nel franchise. "Josh, Liam, Woody, Francis ed io eravamo come una famiglia. Woody mi chiamava mamma papera perché Josh e Liam mi seguivano sempre" ha quindi confessato l'interprete di Katniss Everdeen.