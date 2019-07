Jennifer Lawrence: nel suo prossimo film lo scenografo di The Revenant

Jannifer Lawrence lavorerà accanto allo scenografo Jack Fisk, candidato all'Oscar per The Revenant, sul set del suo prossimo film, al momento ancora senza un titolo.

Non solo Revenant - Redivivo, Fisk è stato candidato al premio Oscar anche con Il petroliere e in passato è stato scenografo di opere come Mulholland Drive, The Master e The Tree of Life.

La nuova pellicola di Jennifer Lawrence sarà diretta dalla regista teatrale Lila Neugebauer, con una sceneggiatura scritta dall'esordiente Elizabeth Sanders. La Lawrence avrà anche il ruolo di produttrice, in collaborazione con Justine Polsky, Scott Rudin ed Eli Bush. Il film racconterà la storia di un soldato americano colpito da un trauma cranico in Afghanistan e della sua lotta per ritornare a casa. Le riprese, iniziate a metà giugno nella città di New Orleans (Lousiana), dovrebbero concludersi per la fine del mese. Ancora nessuna certezza sulla data ufficiale di uscita del film, anche se alcuni rumors parlano di fine 2019.

Jennifer Lawrence torna sul grande schermo con una pellicola drammatica, dopo l'anno di pausa dal mondo del cinema. Tra gli ultimi suoi lavori, ricordiamo Red Sparrow, Madre!, Passengers e X-Men: Apocalisse. Jennifer Lawrence è ancora al cinema con X-Men: Dark Phoenix, il film del franchise con protagonista Sophie Turner.