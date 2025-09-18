Sabrina Carpenter e Seth Rogen al lavoro sul nuovo special del Muppet Show: sarà la volta buona?

Seth Rogen, i Muppet e Sabrina Carpenter
NOTIZIA di 18/09/2025

La Disney ha recentemente assunto Seth Rogen per riportare in streaming i simpaticissimi Muppet in uno speciale che, qualora dovesse avere il successo sperato, potrebbe far ripartire la classica serie rivolta ai bambini. A produrre lo show ci sarà anche la popstar del momento, Sabrina Carpenter.

Il Muppet Show tornerà nel 2026 come speciale Disney+ con Carpenter che oltre che produrre ne sarà anche protagonista: il prossimo anno segna il 50° anniversario della serie originale. La speranza è che lo speciale del Muppet Show funga da episodio pilota per una nuova stagione dell'iconica serie che ha debuttato negli anni '70.

Rogen, Evan Goldberg, James Weaver e Alex McAtee saranno i produttori esecutivi dello speciale per Point Grey Pictures. David Lightbody, Leigh Slaughter e Michael Steinbach saranno i produttori esecutivi per The Muppets Studio.

The Muppets: una scena della serie

Uno speciale per riportare in vita un franchise in declino

L'episodio, che vedrà i Muppets tornare nel loro teatro per produrre uno spettacolo di varietà, è prodotto dalla 20th Television e dalla Disney Branded Television. Albertina Rizzo sarà sceneggiatrice e produttrice esecutiva; Alex Timbers sarà regista e produttore esecutivo. Anche Matt Vogel ed Eric Jacobson sono produttori esecutivi. Gli attori di lunga data dei Muppets Bill Barretta, Dave Goelz, Eric Jacobson, Peter Linz, David Rudman e Matt Vogel interpreteranno la maggior parte dei personaggi.

Creata da Jim Henson nel 1955, la serie è stata acquistata dalla Walt Disney Company nel 2004. I Muppets sono apparsi per la prima volta in Sesame Street nel 1969, ma hanno raggiunto la fama grazie al Muppet Show, trasmesso per la prima volta nel 1976. Tutte e cinque le stagioni del Muppet Show sono attualmente disponibili in streaming su Disney+.

Negli anni sono stati realizzati diversi film sui Muppet, tra cui Ecco il film dei Muppet del 1979, The Great Muppet Caper del 1981 e The Muppets Take Manhattan del 1984. Ci sono stati anche vari spin-off e un film per la televisione intitolato It's a Very Merry Muppet Christmas Movie (2002). Dal 2004, Disney gestisce i personaggi attraverso The Muppets Studio, che ha prodotto due film per il cinema: I Muppet (2011) e Muppets Most Wanted, lo speciale di Halloween Muppets Haunted Mansion (2021) e, più recentemente, la serie televisiva The Muppets Mayhem Band (2023).

Sabrina Carpenter
Sabrina Carpenter a un evento

Sabrina Carpenter: il ritorno alla Disney dopo il successo planetario

L'attrice e popstar internazionale deve gran parte della sua popolarità iniziale alla Disney, che l'ha lanciata nel 2014 con la serie Girl Meets World, spin-off del cult anni '90 Boy Meets World. Nel ruolo di Maya Hart, la migliore amica della protagonista, la giovane artista ha conquistato il pubblico adolescente con la sua ironia e il suo carisma, diventando presto uno dei volti di punta della generazione Disney Channel. Parallelamente ha partecipato ad altri progetti della rete, tra cui film TV e apparizioni musicali, che le hanno permesso di affinare le proprie doti canore e di farsi conoscere anche come cantante.

Quell'esperienza si è rivelata un trampolino di lancio: la Disney ha infatti fornito a Carpenter non solo visibilità internazionale, ma anche un ambiente strutturato in cui crescere artisticamente e costruire una fanbase fedele. Una volta chiusa la parentesi televisiva, l'artista ha saputo emanciparsi dall'etichetta di "ex star Disney", puntando sempre più sulla musica e riuscendo a conquistare l'industria discografica con uno stile personale e una cifra pop riconoscibile.