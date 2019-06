Jennifer Lawrence: pausa da Hollywood per il matrimonio con Cooke Maroney e la politica

Jennifer Lawrence ha parlato della pausa che si è concessa dal mondo di Hollywood per concentrarsi sul matrimonio con Cooke Maroney e il suo impegno nel campo della politica.

L'attrice, intervenendo al podcast Naked ha infatti condiviso molti dettagli del suo fidanzamento e di come si sta preparando al giorno delle nozze.

Il premio Oscar ha ribadito che ritiene essenziale essere coinvolti politicamente ed essere consapevoli della situazione della società contemporanea, svelando poi molti dettagli della sua situazione sentimentale.

Jennifer Lawrence ha raccontato di aver scelto il vestito e il luogo dove si svolgeranno la cerimonia e i festeggiamenti, ritrovandosi poi inaspettatamente emozionata all'idea di organizzare il suo addio al nubilato: "Ieri c'è stato il mio unico momento da sposa fuori controllo in cui ho pianto perché pensavo di non volere un addio al nubilato e all'ultimo minuto ho deciso di organizzarlo, ma nessuno era disponibile perché era troppo tardi e ho iniziato a piangere"- La star ha svelato di essersi sentita patetica perché piangeva in presenza del fidanzato e solo in un secondo momento si è resa conto che era emotivamente fuori controllo perché girerà un film a New Orleans per la prima volta distante da Cooke e in una città che associa alla presenza di fantasmi.

Maroney l'ha consolata e la giovane ha quindi reagito positivamente, afferrando una birra e calmandosi, decidendo di organizzare un addio al nubilato serio in modo da dare tempo alle sue amiche di organizzarsi e liberarsi da eventuali impegni.

Lawrence ha successivamente sottolineato che non è preoccupata o in ansia per il matrimonio "essendo troppo pigra per essere nevrotica", parlando infine dei motivi per cui Cooke è la persona giusta: "Non ero in una situazione in cui stavo pensando 'Sono pronta per sposarmi'. Ho semplicemente incontrato Cooke e volevo sposarlo. Volevamo sposarci, volevamo impegnarsi totalmente. È il mio miglior amico, quindi volevo legarmi per sempre a lui. Fortunatamente esistono dei documenti per una cosa simile. È la cosa più grandiosa. Trovi la tua persona preferita al mondo e pensi: 'Non puoi andartene'".

Jennifer Lawrence col fidanzato Cooke Maroney alla prima del film dell'ex Nicholas Hoult