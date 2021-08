Jennifer Lawrence e Paolo Sorrentino insieme per un film su Sue Mengers?

Le ultime indiscrezioni da Hollywood anticiperebbero una collaborazione tra Jennifer Lawrence e Paolo Sorrentino. L'attrice Premio Oscar e il regista della pellicola vincitrice dell'Oscar come Miglior Film Straniero La Grande Bellezza potrebbero portare sugli schermi un biopic dedicato all'agente hollywoodiana Sue Mengers.

L'agente Sue Mengers con Jack Nicholson

A rivelarlo è Deadline, che spiega anche come il progetto sia ambito da più piattaforme streaming, incluse Apple e Netflix, che avrebbero già letto la sceneggiatura scritta da Lauren Schuker Blum (Orange Is The New Black), Rebecca Angelo (Orange Is The New Black) e John Logan (Skyfall).

Protagonista del film dovrebbe dunque essere la Lawrence nei panni di Mengers, leggendaria agente dalla forte personalità che gestì una prestigiosa clientela: tra le star sotto contratto con lei ricordiamo infatti anche Barbra Streisand, Michael Caine, Cher, Joan Collins, Brian De Palma, Faye Dunway, Gene Hackman, Steve McQueen, Sydney Lumet, Burt Reynolds e Gore Vidal.

Questa tuttavia non è la prima volta che la vita di Mengers viene adattata per uno o l'altro medium: tempo fa infatti, fu realizzata una piece teatrale a opera di John Logan con protagonista Bette Midler, mentre nel 2016 un'altra pellicola ispirata alla biografia scritta da Brian Kellow "Can I Go Now: The Life of Sue Mengers, Hollywood's Superagent" era in lavorazione, con Morgan Spurlock (Come ti vendo un film, Super Size Me).