Jennifer Lawrence, un matrimonio da paura: l'attrice si è sposata con Cooke Maroney e le nozze si sono svolte in una villa infestata dai fantasmi. Dopotutto Halloween si avvicina, quindi perché non riunire spiriti e ospiti celebri per il giorno più bello?

Jennifer Lawrence, 29 anni, e Cooke Maroney, 35 anni, hanno pronunciato il fatidico sì dopo 8 mesi di fidanzamento e circa un anno e mezzo di relazione, e la location designata per l'evento è stata la residenza nota in precedenza come Belcourt Castle (oggi solo Belcourt of Newport), e si dice che si tratti di una villa infestata dai fantasmi. Leggenda vuole, infatti, che l'edificio situato a Bellevue Avenue di Newport, Rhode Island, progettato da Richard Morris Hunt nel 1984 su modello del casino di caccia di Luigi XIII, sia in realtà dimora di presenze e fantasmi.

Come riporta TMZ, in questo scenario decisamente suggestivo, 150 ospiti tra cui anche Emma Stone, Adele, Amy Schumer e Ashley Olsen hanno celebrato l'unione dell'attrice e del mercante d'arte partecipando a un banchetto il cui menu prevedeva maialino affumicato con mele sottaceto, frittelle di baccalà, torte di patate dolci e... S'mores!

Per il suo matrimonio Jennifer Lawrence avrebbe optato per un abito di Dior, segnala Yahoo, mentre Town&Country ricorda come l'attrice di Hunger Games e Il Lato Positivo lo avesse già adocchiato dallo scorso giugno.

"Volevamo sposarci. Volevamo impegnarci l'uno con l'altra" aveva raccontato la Lawrence nel corso di una precedenza intervista durante il podcast Naked with Catt Sadler.

E ora che hanno finalmente realizzato il loro desiderio, non possiamo che augurare il meglio ai novelli sposi.