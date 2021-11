Jennifer Lawrence ha ingoiato il suo piercing sul set di Don't Look Up: "L'ho sputato davanti a DiCaprio"

Jennifer Lawrence, durante un'intervista recente, ha parlato del suo septum e del fatto che è stata costretta a sputarlo davanti a Leonardo DiCaprio set di Don't Look Up.

Jennifer Lawrence ha rivelato di aver ripetutamente ingoiato il suo piercing al naso durante le riprese di Don't Look Up e di essere stata costretta a sputarlo più volte di fronte a Leonardo DiCaprio. Jennifer, che ha indossato una parrucca rossa e dei piercing per il suo ruolo, ha spiegato che gli accessori in questione si sono rivelati un problema non indifferente.

"I due septum che ho indossato sul set... uno si bloccava manualmente mentre l'altro aveva una calamita", ha dichiarato Jennifer Lawrence, intervistata da Vanity Fair. "Come potrete immaginare, molte, moltissime volte ho accidentalmente inalato ed ingoiato il magnete e sono stata costretta a sputarlo davanti a Leonardo DiCaprio".

Nel film, che verrà distribuito limitatamente in alcuni cinema statunitensi a partire dal 10 dicembre 2021 e su Netflix dal 24 dicembre 2021, l'attrice statunitense interpreta un'astronoma che tenta di avvertire l'intero pianeta a proposito di una minaccia imminente.

Oltre a Jennifer Lawrence e DiCaprio, il film presenta una serie di altre star tra le quali figurano Meryl Streep, Jonah Hill e Ariana Grande. In un comunicato stampa, la Lawrence ha parlato delle ricerche in campo astronomico che ha svolto prima dell'inizio delle riprese di Don't Look Up: "Ho parlato con una brillante astronoma, Amy Mainzer, per capire come vedono il mondo coloro che studiano questa scienza e questo ha contribuito a modellare la personalità di del mio personaggio."