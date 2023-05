Jennifer Lawrence infrange il protocollo di Cannes: sul red carpet in infradito

Jennifer Lawrence ha infranto il protocollo del Festival di Cannes per quel che riguarda le norme d'abbigliamento sul red carpet. Come? Indossando un paio di infradito.

Domenica scorsa, sul tappeto rosso del Palais de Festivals, per l'anteprima del film francese "Anatomie D'une Chute (Anatomy Of A Fall)", la Lawrence ha indossato un ampio abito rosso di seta di Dior. L'abito personalizzato dell'attrice Premio Oscar era caratterizzato da una silhouette senza maniche con un corpetto arrotondato e una gonna svasata, che ricordava immediatamente il suo famoso abito rosso di Calvin Klein agli Oscar 2011.

La stilista Jamie Mizrahi ha abbinato il capo a un coprispalle drappeggiato e a una collana di diamanti per un tocco di glamour ulteriore.

Tuttavia, per quanto riguarda le calzature, la Lawrence ignorato completamente le formalità per una scelta diversa. Piuttosto che indossare scarpe con tacco a spillo - come quelle che aveva indossato per il photocall di "Bread And Roses" all'inizio del Festival - la star di Hunger Games ha semplicemente indossato un paio di infradito di gomma nera.

Scelta perfettamente in linea con il personaggio, che ha ricordato al mondo che anche in eventi prestigiosi come Cannes il comfort non dovrebbe venir meno.