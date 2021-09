Jennifer Lawrence incinta: le prime immagini dell'attrice col pancione (FOTO)

Jennifer Lawrence è incinta e sul web stanno circolando le prime foto che la ritraggono con il pancione. L'attrice statunitense è stata immortalata mentre passeggiava per le strade di Manhattan, indossando una tuta floreale, una t-shirt ed un paio di sandali. Dopodiché si è gustata un pranzo con un'amica in un ristorante del centro.

Un rappresentante di Jennifer Lawrence ha confermato la sua gravidanza a Page Six, rivelando che l'attrice sta aspettando il primo figlio con suo marito, il proprietario di una galleria d'arte Cooke Maroney. Lawrence e Maroney si sono incontrati tramite la migliore amica della star di Hunger Games, Laura Simpson, e nel 2019 lui le ha chiesto di sposarlo. La coppia si è quindi sposata nella famosa villa di Belcourt of Newport nel Rhode Island nell'ottobre 2019, con ospiti famosi tra cui Adele, Kris Jenner, Amy Schumer, Emma Stone, Nicole Richie, Ashley Olsen e Cameron Diaz.

Dal punto di vista professionale, Jennifer Lawrence sarà la protagonista del film Don't Look Up, il cui trailer è stato rilasciato proprio questa settimana. Il lungometraggio è diretto da Adam McKay e vede Lawrence recitare al fianco di Leonardo DiCaprio, Meryl Streep, Jonah Hill, Tyler Perry, Timothee Chalamet, Ariana Grande e Cate Blanchett.

Di seguito, la sinossi del film: La laureanda in astronomia Kate Dibiasky (Jennifer Lawrence) e il professor Randall Mindy (Leonardo DiCaprio) fanno una straordinaria scoperta: una cometa in orbita all'interno del sistema solare. Il primo problema è che si trova in rotta di collisione con la Terra. E l'altro? La cosa non sembra interessare a nessuno. A quanto pare, avvisare l'umanità di una minaccia delle dimensioni del monte Everest rappresenta un evento scomodo da affrontare. Con l'aiuto del dottor Oglethorpe (Rob Morgan), Kate e Randall partono per un tour mediatico che li porta dall'ufficio dell'indifferente presidente Orlean (Meryl Streep) e del suo servile figlio nonché capo di gabinetto Jason (Jonah Hill), fino alla stazione di The Daily Rip, un vivace programma del mattino condotto da Brie (Cate Blanchett) e Jack (Tyler Perry). A sei mesi dall'impatto della cometa, gestire continuamente le cronache e catturare l'attenzione del pubblico ossessionato dai social media prima che sia troppo tardi risulta essere un'impresa incredibilmente comica. Cosa spingerà il mondo intero a guardare in alto?