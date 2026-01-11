Jennifer Lawrence, ecco il ruolo che voleva soffiatole da Emma Stone: "Mi batte da decenni"

La star di Hunger Games ha svelato il personaggio che avrebbe voluto interpretare e che invece fu assegnato alla collega di La La Land.

Jennifer Lawrence, 35 anni, e Emma Stone, 37 anni, sono quasi coetanee e nel corso della carriera hanno affrontato diversi provini insieme, candidandosi ai medesimi casting. Nella recente intervista, Lawrence ha svelato un personaggio in particolare che avrebbe voluto interpretare e che invece fu assegnato alla collega.

Nonostante la 'rivalità', Jennifer Lawrence e Emma Stone sono molto amiche e la loro carriera, nonostante la difficoltà di affrontare spesso gli stessi provini, ha preso un'ottima piega per entrambe, con tanto di Oscar in bacheca.

Il ruolo di Emma Stone che voleva Jennifer Lawrence

"Quello che volevo e che lei ha ottenuto è stato Easy Girl" ha confessasto l'attrice in un'intervista a New York "Ero pazza per Easy Girl, e avrei davvero dovuto ottenerlo io, giusto? Il film avrebbe potuto comunque andare benissimo" ha concluso scherzando.

Emma Stone in una scena di Easy Girl

Nel film del 2010, Emma Stone interpreta Olive, un'adolescente che racconta una bugia in merito alla sua vita sessuale. Quando la bugia diventa un pettegolezzo che si diffonde nella scuola, Olive scopre una popolarità inaspettata. Nel cast del film sono presenti altre star conosciute come Amanda Bynes, Penn Badgley, Stanley Tucci e Lisa Kudrow.

La stagione dei premi di Emma Stone e Jennifer Lawrence

Nell'intervista, la protagonista di Hunger Games ha anche parlato del fatto che Emma Stone è stata recentemente candidata a un SAG Award per il suo ruolo nel film Bugonia, mentre lei è stata sclusa dalle nomination per Die My Love.

"Eravamo nel [nostro] gruppo chat di amici, e lei è stata candidata ai SAG, e io no" ha spiegato Jennifer Lawrence "E io ho scritto tipo: 'Cosa?'. E tutti i nostri amici dicevano: 'Congratulazioni, Emma!' E poi io mettevo solo, tipo, una faccina triste. E poi ogni volta che ha provato a parlare, io ero tipo: 'Perché stai parlando e non ti stai scusando? Se puoi parlare, perché non ti stai scusando tantissimo?'" ha scherzato la star di Il lato positivo.