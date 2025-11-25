Bugonia, Emma Stone: “Ecco perché ho accettato di rasarmi la testa nel film”

La star del lungometraggio diretto da Yorgos Lanthimos ha spiegato perché ha deciso di accettare di rasarsi il cranio durante le riprese.

In un'intervista esclusiva rilasciata a People, Emma Stone ha svelato il motivo che l'ha spinta a dire di sì alla richiesta di rasarsi la testa sul set del film Bugonia, diretto da Yorgos Lanthimos.

L'attrice premio Oscar di La La Land ha confessato di aver avanzato una proposta al regista che, se accettata, l'avrebbe portata ad acconsentire alla rasatura completa dei propri capelli.

Emma Stone ha fatto una richiesta a Yorgos Lanthimos

La star ha spiegato di aver chiesto al regista di tagliare anche lui i capelli: "Quando ho saputo che lo avremmo fatto ho detto a Yorgos 'Dovremo rasare anche la tua testa così lo facciamo per solidarietà'. E lui ha risposto 'Ok'" ha raccontato l'attrice.

Il cast di Bugonia alla Mostra del Cinema di Venezia

Nella clip pubblicata online si vede Stone passare il rasoio sulla testa di Lanthimos: "È stato emozionante ma non è stato così emozionante come pensavo rasargli la testa. È stato bello. Ma il mio taglio sembrava più drammatico. Non per vantarmi, ma i miei capelli erano piuttosto lunghi, e i suoi no".

Torsten Witte, che ha lavorato al film come make up artist, ha dichiarato che la troupe ha dovuto rasare la testa di Emma Stone ogni tre giorni per mantenere la lunghezza giusta nella continuity del film.

Emma Stone vittima di cospirazionisti in Bugonia

Emma Stone è tornata a lavorare con Yorgos Lanthimos dopo aver recitato in La favorita, Povere creature! e Kinds of Kindness. In Bugonia, Stone interpreta una CEO di nome Michelle Fuller, che viene rapita da due cospirazionisti (Jesse Plemons e Aidan Delbis) convinti che lei sia un'aliena che sta distruggendo la Terra.

Prima di rinchiuderla nel seminterrato, i due le rasano i capelli perché credono che sia il suo modo per contattare la sua astronave madre. Nel cast di Bugonia troviamo Emma Stone, Jesse Plemons, Aidan Delbis, Stavros Halkias e Alicia Silverstone. Il titolo si riferisce al termine 'bugonia', che significa 'generazione spontanea' della vita.