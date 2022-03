Jennifer Lawrence e il suo algoritmo "bestiale" su TikTok: i video che ama guardare

Jennifer Lawrence ama TikTok, ma non tutti sanno quali sono i video preferiti dall'attrice: ecco cosa ha rivelato la protagonista di Don't Look Up.

Jennifer Lawrence passa parte delle sue giornate seguendo TikTok, la sua applicazione preferita, come ha rivelato a gennaio a Stephen Colbert: fino ad oggi ignoravamo che l'attrice, sulla sua home del social, ha in prevalenza video di animali. Questo perché l'algoritmo di TikTok sa che Jennifer ama guardare clip sulla vita nelle fattorie di tutto il mondo.

Jennifer Lawrence non ha voluto ancora rivelare il sesso e il nome del bebè avuto con il marito, il gallerista Cooke Maroney, ma ci ha reso partecipi di un momento altrettanto importante della sua giornata, ovvero la sua passione per la vita delle fattorie americane, che 'spia' attraverso i video pubblicati su TikTok. È stato a gennaio, in un'intervista a The Late Show with Stephen Colbert, che l'attrice di Don't Look Up ha svelato al conduttore la sua passione per il social network made in China. Adesso, durante un'intervista a Present Company, il podcast di Krista Smith, la Lawrence ha aggiunto un altro, simpatico, tassello.

Se cercate video di Jennifer su TikTok non ne troverete, l'attrice ci ha tenuto a dire che, almeno per ora, preferisce fare un uso voyeuristico del social. Per questo, dalle sue case nel West Village e Beverly Hills, la 31enne vincitrice dell'Oscar, si proietta in una realtà meno caotica, grazie al suo smartphone. Lawrence definisce l'algoritmo della sua app preferita "un cucciolo di capra", questo perché le propone "solo vita di fattorie, quindi gatti, animali, un paio di ricette, ma in realtà sono più o meno solo rigorosamente animali", ha ammesso durante l'intervista al podcast.

Mentre vive la sua vita virtuale, come una componente della famiglia Ingalls de La casa nella prateria, la Lawrence ha trovato anche una sua Tiktoker preferita. Il suo shoutout va a Rebecca Pyle, che gestisce l'account '@mommyfarmer'. Jennifer al podcast ha raccontato, in maniera appassionata, l'apprensione con cui ha vissuto uno degli ultimi eventi in casa Pyle: "La sua capra aveva tre gemelli, e ce n'era uno davvero minuscolo che non pensavamo sarebbe riuscito a superare la notte. Ma lo ha fatto e il suo nome è Ruthie e sta benissimo", ha concluso un'entusiasta Jennifer.