30 anni in 1 secondo: Jennifer Garner, Mark Ruffalo e Judy Greer celebrano i vent'anni del film

Jennifer Garner, Mark Ruffalo e Judy Greer si sono riuniti virtualmente per celebrare il ventesimo anniversario dell'uscita nelle sale di 30 anni in un secondo, la commedia romantica diretta da Gary Wynick. Nel video pubblicato su Instagram la didascalia recita:"Siamo tre baby boomer che affrontano Zoom perché vogliamo ringraziarvi. Ad ogni persona che ha amato questo film insieme a noi: grazie. Vi vediamo, vi apprezziamo e vi amiamo. Per sempre trentenne, spensierata e radiosa!".

Per sottolineare il tempo trascorso dall'uscita del film, Jennifer Garner ha fatto riferimento ai telefoni cellulari, che all'epoca c'erano ma erano più piccoli. Mark Ruffalo ha specificato di ricevere apprezzamenti lo stesso quantitativo di apprezzamenti per 30 anni in 1 secondo e Hulk:"Ci sono due tipi di persone a questo mondo: quelli che amano Hulk e quelli che amano 30 anni in 1 secondo, e ricevo lo stesso numero di apprezzamenti da entrambi".

Adulta in un attimo

Alla festa per i suoi 13 anni, Jenna (Christa B. Allen) desidera ardentemente di essere una giovane trentenne in carriera dalla vivace vita sociale. Magicamente, il desiderio di Jenna viene esaudito in pochi istanti.

Diretto dal futuro regista di film come La tela di Carlotta, Bride Wars - La mia miglior nemica e Letters to Juliet, Gary Wynick, 30 anni in 1 secondo è diventata nel corso degli anni una delle commedie romantiche in salsa fantastica più amate dei primi anni 2000, con un cast in forma capitanato da una star emergente del cinema hollywoodiano come Jennifer Garner, reduce dall'apparizione in Daredevil nel ruolo di Elektra e prossima ad interpretare il personaggio nel film stand alone del 2005. Al suo fianco, Mark Ruffalo, in uno dei primi ruoli che lo posero all'attenzione del grande pubblico, e Judy Greer, all'epoca già affermata attrice caratterista in titoli come What Women Want - Quello che le donne vogliono, Prima o poi mi sposo e Il ladro di orchidee, scritto da Charlie Kaufman e diretto da Spike Jonze.