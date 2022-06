Jennifer Connelly e Ben Whishaw star di Bad Behaviour, debutto alla regia di Alice Englert

Jennifer Connelly e Ben Whishaw saranno protagonisti di Bad Behaviour, debutto alla regia dell'attrice Alice Englert che vede nel cast anche Ana Scotney, Dasha Nekrasova, Karan Gill e Marlon Williams.

Ben Whishaw in un'immagine di Bright Star

The film is a è una dark comedy incentrata su Lucy (Jennifer Connelly), ex attrice bambina che cera la via dell'illuminazione in un ritiro guidato dal leader spirituale Elon (Ben Whishaw) mentre si barcamena in una turbolenta relazione con la figlia stunt performer Dylan (Alice Englert).

Bad Behavior è prodotto da Desray Armstrong e Molly Hallam e dal produttore esecutivo di Bee-Hive Productions Stephen Braun. La produzione del film indipendente si svolge in Nuova Zelanda ed è finanziata con fondi della New Zealand Film Commission, della New Zealand Screen Production Grant, di Fulcrum Media Finance e Bee-Hive Productions con il supporto aggiuntivo di AHI Films e Images&Sound.

Al momento Jennifer Connelly continua a imperversare sul grande schermo al fianco di Tom Cruise nel campione di incassi Top Gun: Maverick. Il blockbuster è stato presentato in anteprima al Festival di Cannes e ha incassato più di 1 miliardo di dollari in tutto il mondo da quando è uscito nelle sale. ben Whishaw è stato recentemente visto nel ruolo principale della serie TV di Adam Kay This Is Going to Hurt e ha ripreso il ruolo di Q in No Time to Die.

Alice Englert, che è anche autrice della sceneggiatura di Bad Behaviour, è apparsa di recente nel film di Goran Stolevski Non sarai sola e in seguito nela serie di Starz che rivisita Le relazioni pericolose insieme a Kosar Ali e Lesley Manville.