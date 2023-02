Top Gun: Maverick, Jennifer Connelly: "Ho capito che il film avrebbe avuto successo grazie ai miei figli"

Top Gun: Maverick è stato uno dei film di maggior successo del 2022, riuscendo a toccare il cuore dei fan che avevano visto per la prima volta Maverick volare nei cieli americani nel lontano 1986. A questo proposito, Jennifer Connelly ha recentemente rivelato di aver capito che la pellicola avrebbe avuto un effetto straordinario sul pubblico grazie ai suoi figli.

Mentre promuoveva il suo prossimo film intitolato Bad Behaviour, la Connelly è stata intervista da Indiewire e durante la conversazione le è stato chiesto di rivelare se avesse previsto o meno il successo di Top Gun: Maverick: "Assolutamente no! Non avevo idea di come sarebbe stato accolto. Voglio dire, ero davvero entusiasta di essere nel cast e di recitare, ma inizialmente proprio non sapevo come sarebbe andato."

Top Gun: Maverick, Tom Cruise e Jennifer Connelly in una scena

"Mi sono divertita molto a realizzarlo. L'ho visto al cinema IMAX la prima volta ma non c'era il pubblico, ero sola con la mia famiglia, che ci crediate o no, perché era durante il COVID. Tom Cruise voleva organizzare una proiezione per tutti ma penso che alla fine abbiano deciso di separare tutti i membri del cast", ha continuato l'attrice.

"Voleva davvero che potessimo vederlo proiettato sul grande schermo. Penso che il momento preciso in cui ho capito quale effetto avrebbe avuto sul pubblico è stato quando ho potuto osservare la reazione dei miei figli. Mia figlia era letteralmente seduta sul bordo del sedile e la sua gamba dondolava su e giù per tutto il tempo della proiezione", ha concluso Jennifer Connelly.