Bad Behaviour: Jennifer Connelly e Ben Whishaw nel trailer del film di Alice Englert

Bad Behaviour segna l'esordio alla regia di Alice Englert, impegnata anche davanti alla macchina da presa, e, in attesa della distribuzione nei cinema, online è stato condiviso il primo trailer.

Il video mostra una serie di situazioni sopra le righe nel raccontare come si evolve il rapporto tra una madre e sua figlia dopo la decisione della donna di trascorrere del tempo in un resort per andare alla ricerca dell'illuminazione.

I dettagli del progetto

Bad Behaviour è scritto e diretto da Alice Englert, interprete anche del ruolo di Dylan.

Al centro della trama c'è Lucy (Jennifer Connelly), alla ricerca dell'illuminazione. L'ex star bambina compie quindi un pellegrinaggio per unirsi al suo guru, Elon Bello (Ben Whishaw), per trascorrere del tempo in un meraviglioso resort di montagna. Prima di spegnere il telefono e iniziare i trattamenti in assoluto silenzio, Lucy contatta la figlia Dylan (Englert), che lavora come controfigura per realizzare una scena di lotta, e ne interrompe la concentrazione annunciando che non sarà raggiungibile ed è molto preoccupata per lei. Il suo comportamento negativo e co-dipendente ha quindi delle conseguenze. Quando Lucy, per un esercizio, deve fingere di avere un rapporto madre-figlia con una giovane modella/DJ/influencer, il comportamento di Lucy raggiunge il suo livello più basso.

Nel cast ci sono anche Ana Scotney, Dasha Nekrasova, Karan Gill, Beulah Koale e Marlon Williams.