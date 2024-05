Jennifer Aniston svela cosa non farebbe mai durante un'audizione perché "troppo imbarazzante"

Jennifer Aniston ha svelato che per lei esiste un limite che non oltrepassa mai quando si tratta di fare un'audizione per un ruolo a Hollywood.

Durante la tavola rotonda delle attrici organizzata dall'Hollywood Reporter, è stato chiesto alla Aniston e a molti altri attori di serie A se potessero "immedesimarsi" nell'esperienza di Anne Hathaway, che negli anni Duemila ha dovuto baciare più uomini durante i provini per testare la chimica con l'eventuale partner sullo schermo.

The Morning Show: Jennifer Aniston in una foto della terza stagione

Il disagio dei provini

Mentre alcune delle donne hanno affrontato esperienze simili, la star di Friends ha svelato di non essere mai stata costretta a sdraiarsi e simulare un'intimità di natura sessuale. "E se me lo chiedessero, non lo farei mai", ha dichiarato la Aniston nell'intervista.

In realtà, l'attrice ritiene che test del genere siano un po' inutili, tanto per cominciare: "Inoltre, quando sei in una stanza per i provini, sei già in svantaggio", ha spiegato. "Forse avresti più chimica con questa persona se ti trovassi in un ambiente diverso e non in una situazione in cui qualcuno grida 'Create la chimica. Pronti? Vai!'".

La Aniston ha spiegato di essere "da sempre pessima nei provini" e lo stress in questi casi non l'ha mai aiutata. "Quindi, se all'inizio sei già nervosa a un'audizione, non aiuta sentire qualcuno che ti dice: 'Ora ti facciamo pomiciare con un completo estraneo'. Di sicuro non ti mette a tuo agio".

Jennifer Aniston è stata affiancata da Nicole Kidman, Brie Larson, Anna Sawai, Naomi Watts, Sofía Vergara e Jodie Foster (che invece se l'è presa con gli sceneggiatori di Hollywood) per intervista. La maggior parte di loro si è trovata d'accordo con l'opinione della Aniston sulle audizioni, con la Watts che ha ricordato un provino "molto imbarazzante" in cui ha dovuto baciare "un attore molto noto", di cui non ha fatto il nome.