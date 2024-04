Anne Hathaway critica le audizioni per verificare 'la chimica' tra attori: 'Lo trovavo disgustoso'

Anne Hathaway ha criticato i test compiuti per verificare che tra due attori ci fosse il giusto feeling durante il casting di molte commedie romantiche degli anni 2000.

L'attrice premio Oscar, intervistata dal magazine V, ha dichiarato che spera quelle situazioni non si verifichino mai più.

I ricordi della star

Parlando della sua esperienza, Anne Hathaway ha spiegato che qualche decennio fa era considerato normale chiedere di baciare alcuni attori per verificare la "chimica" esistente tra di loro. L'attrice ha ricordato: "Era in realtà il peggior modo per farlo. Mi è stato detto: 'Abbiamo dieci ragazzi che arrivano oggi e tu sarai la protagonista. Non sei entusiasta di baciarli tutti?'. E io ho pensato: 'Ho qualcosa che non va?'. Perché non ero entusiasta. Ho pensato che sembrasse disgustoso".

L'attrice ha spiegato che era preoccupata di essere definita "difficile" perché non era d'accordo con gli standard dell'epoca. Anne ha sottolineato che era davvero giovane e consapevole di quanto fosse facile perdere tutto quello che aveva costruito se fosse stata considerata qualcuno con cui era complicato lavorare, quindi fingeva di essere contenta e faceva quanto le veniva chiesto. Hathaway ha perl aggiunto: "Non era un gioco di potere, nessuno stava cercando di essere orribile o di ferirmi. Era solo un momento davvero diverso e ora siamo più consapevoli".

Il casting di The Idea of You

Per scegliere il suo co-protagonista nel film The Idea of You, ad esempio, gli attori dovevano scegliere una canzone che pensavano avrebbe amato il proprio personaggio, che avrebbero suonato per convincere il personaggio di Anne a ballare, e poi si dava spazio all'improvvisazione. La star, che è coinvolta anche come produttrice, ha quindi dichiarato che Nicholas Galitzine ha convinto tutti quando si è presentato all'audizione perché sembrava perfetto, sapeva pronunciare nel modo giusto le battute, cantare, suonare la chitarra, era affascinante e divertente.

L'attore ha inoltre scelto una canzone del gruppo Alabama Shakes che ha creato l'atmosfera giusta, convincendo anche il regista Michael Showalter.