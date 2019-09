Jennifer Aniston svela il rituale magico a cui partecipa con altri vip

Jennifer Aniston ha un rituale magico che la accompagna da oltre 30 anni. Sarà questo il segreto del successo suo e di altri amici vip? Chissà, ma a suo dire è qualcosa che aiuta sempre molto a superare i momenti complicati della vita.

L'attrice ha raccontato della particolare abitudine durante un'intervista con il New York Times. Il particolare rito spirituale viene compiuto in momenti importanti, della sua vita e di quelle delle sue più care amiche, come Courteney Cox sua collega nella serie di successo Friends. Come si svolge: il Cerchio della Dea, questo il nome, prevede di sedersi a gambe incrociate su alcuni cuscini, passando intorno a un bastone di legno di faggio decorato con piume e ciondoli.

Jennifer Aniston esegue il rituale magico, da sola o in compagnia, da oltre trent'anni, ogni volta che un evento particolarmente importante, nella propria vita o in quella di qualche caro amico, è alle porte.

Recentemente, il rituale è stato effettuato dal gruppo al compleanno dell'attrice quando, dopo un turbolento volo in jet per arrivare in Messico, hanno pensato che fosse il caso di chiudersi in un momento di spiritualità. Inoltre, Jennifer Aniston è ricorsa al suo rito del cuore quando ha iniziato le riprese di The Morning Show, la nuova serie che sarà disponibile da novembre su Apple TV.

Piccola curiosità: il Cerchio della Dea è stato compiuto anche alla vigilia dei suoi due matrimoni, con Brad Pitt e Justin Theroux, ma magari qualcosa in quelle occasioni deve essere andato storto.