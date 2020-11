Jennifer Aniston: "Vince Vaughn mi ha riportata alla vita dopo il divorzio da Brad Pitt"

Jennifer Aniston e Vince Vaughn sono stati molto vicini l'uno a l'altra intorno al 2005 e l'attrice ha sempre elogiato il collega affermando che in un periodo difficile lui l'ha riportata in vita.

Ad alcuni questa notizia sarà sfuggita, ma Jennifer Aniston e Vince Vaughn sono stati insieme in passato, non solo come amici ma pare in una relazione sentimentale e l'attrice di Friends ha parlato molto bene di lui, affermando che l'ha letteralmente riportata in vita dopo la rottura con Brad Pitt.

The Morning Show: un'immagine di Jennifer Aniston

In un'intervista con Vogue del 2008, poco dopo che i due pare avessero rotto, Jennifer Aniston aveva solo belle parole per Vince Vaughn, raccontando di come quella relazione l'avesse rigenerata dopo la brutta fine del suo matrimonio con Brad Pitt:

"Chiamo Vince il mio defibrillatore. Mi ha letteralmente riportato in vita. La mia prima boccata d'aria è stata una bella risata. Lo amo. È come un elefante in un negozio di cristalli. Adorabile, divertente e perfetto per tutto il tempo che abbiamo passato insieme. Ne avevo bisogno"

All'epoca della loro presunta relazione, Vince Vaughn stava cominciando a farsi notare grazie a commedie come Starsky & Hutch e 2 single a nozze. La notizia della loro relazione colpì molto il pubblico e i media, in quanto Jennifer Aniston era già una delle dive più ambite e famose di Hollywood. I due si sono conosciuti nel 2005, sul set della commedia Ti odio, ti lascio, ti..., per poi stare insieme per pochi mesi fino al 2006.

Una relazione breve ma a quanto pare molto intensa per Jennifer Aniston, che ha potuto così superare un capitolo buio della sua vita privata. La star della serie tv The Morning Show ha diversi nuovi progetti all'orizzonte, inclusa una seconda stagione molto attesa della serie Apple TV+, con Reese Witherspoon.