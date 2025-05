Leprechaun, Jennifer Aniston impaurita dal look di Warwick Davis? "Credo fosse realmente terrorizzata"

Warwick Davis ha partecipato all'inaugurazione del parco Universal Epic Universe a Orlando, in Florida, e ha rilasciato un'intervista a Entertainment Weekly, in cui ha condiviso alcuni ricordi della sua carriera.

L'attore recitò nel 1993 con una giovanissima Jennifer Aniston, ancora sconosciuta, e futura protagonista dall'anno successivo di Friends, la sit-com che l'ha resa famosa nel mondo.

Jennifer Aniston aveva paura di Warwick Davis

"Era una grande attrice, ma non so se la paura che aveva in faccia fosse del tutto recitata..." ha spiegato Davis "Credo che in certi momenti fosse autentica, perché il trucco e tutto quello che dovevamo fare erano piuttosto intensi".

Jennifer Aniston in una scena di Leprechaun

In effetti, l'aspetto da terrificante leprecauno non era particolarmente conciliante:"Io, conciato in quel modo, con le unghie lunghe e tutto il resto, che la inseguivo... deve essere stato davvero spaventoso" ha concluso l'interprete del professor Vitious in Harry Potter.

Jennifer Aniston nel mirino del leprecauno

In Leprechaun, Warwick Davis interpretava proprio il protagonista, una creatura terrificante, versione horror del celebre simbolo della tradizione e del folklore irlandese, malvagio e intenzionato a riprendersi il suo oro a qualunque costo.

Jennifer Aniston era Tory, una ragazza che, suo malgrado, finisce nel mirino del mostro. Stroncato dalla critica, Leprechaun fu un successo al box-office, incassando 8,5 milioni di dollari nel mondo a fronte di un budget davvero risicato.

Jennifer Aniston nel fantasy-horror Leprechaun del 1993

Nonostante in alcune occasioni abbia quasi rinnegato il film, il regista Mark Jones ha raccontato che già negli anni '90, all'apice del successo, Aniston gli aveva confessato di provare affetto per Leprechaun:"Mi disse che quelle dichiarazioni non erano vere e che era stato molto divertente e lo ricordava con piacere". Nel cast del film recitarono anche Shay Duffin, Ken Olandt, Mark Holton e Robert Hy Gorman.