Jennifer Aniston svela cosa c'è nella sua bucket list: "Voglio recitare a Broadway"

Jennifer Aniston ha parlato della sua carriera svelando che c'è ancora qualcosa nella sua bucket list che vorrebbe fare prima di smettere di recitare.

L'attrice, intervistata da People, ha infatti condiviso qualche dettaglio dei suoi progetti e delle sue speranze professionali.

Il progetto di Jennifer

L'attrice, diventata una star in tutto il mondo grazie al ruolo di Rachel nella serie Friends, ha raccontato: "Voglio decisamente fare uno spettacolo teatrale a Broadway. Quello è sulla mia bucket list, ma si tratta di trovare il tempo a disposizione e l'opera giusta, il materiale giusto".

Jennifer Aniston ha proseguito ribadendo: "Ma devo assolutamente fare uno spettacolo teatrale a Broadway. L'idea di esibirmi di fronte a un pubblico dal vivo è un'esperienza che ho sempre voluto fare".

The Morning Show: Jennifer Aniston in una foto della terza stagione

L'attrice ha inoltre parlato dei suoi tanti impegni ammettendo: "Sono un po' dipendente dal lavoro. Ma mi sto obbligando a provare di concedermi del tempo per viaggiare e non lavorare. Ed è così importante, lo so, ma non sono brava nel farlo".

Aniston ha sottolineato quanto è importante concedersi delle pause: "Il nostro lavoro ha dei rendimenti decrescenti se stai solo lavorando così tanto al punto da non avere esperienze di vita meravigliose".

I prossimi impegni della star

Prossimamente l'attrice tornerà sugli schermi televisivi di Apple TV+ con gli episodi della quarta stagione di The Morning Show. La serie ha nel suo cast anche Reese Witherspoon, Billy Crudup, Mark Duplass e Karen Pittman.

Ambientata nella primavera del 2024, la quarta stagione riprende le vicende della redazione UBA dopo la fusione con il network rivale NBN. Il panorama mediatico, però, è cambiato: in un contesto segnato da fake news, deepfake, insabbiamenti e teorie del complotto, il confine tra verità e manipolazione si fa sempre più labile. Mentre le tensioni aumentano, i protagonisti dovranno confrontarsi con le loro ambizioni, i segreti personali e le conseguenze delle proprie scelte.

Jennifer, inoltre, ha recitato nel film intitolato Hail Mary e in un nuovo progetto, ancora senza un titolo ufficiale, diretto da Sophie Goodhart.