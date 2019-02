Jennifer Aniston: al party per i 50 anni c'era anche Brad Pitt!

Marica Lancellotti

L'essere diventata famosissima a 25 anni con la sua Rachel in Friends ha garantito a Jennifer Aniston la giovinezza eterna nell'immaginario dei suoi fan. Nella realtà invece Jennifer ha esattamente il doppio di quegli anni, 50, festeggiati alla grande sabato scorso a Los Angeles, con un party di compleanno esclusivo a cui ha partecipato anche Brad Pitt.

La notizia, confermata da People, ha mandato in estasi i fan della coppia, soprattutto chi non si è mai rassegnato al loro divorzio. Tanto è vero che le voci su un ritorno di fiamma - mai spente da quando Brad Pitt è stato lasciato da Angelina Jolie - sono tornate a farsi più insistenti che mai ora: perchè Jen ha deciso di invitare l'ex marito alla sua festa di compleanno? Fonti vicine all'attrice hanno riferito che la Aniston ha voluto al suo party le persone che considera più importanti nella sua vita: erano infatti presenti un altro ex fidanzato, John Mayer, George Clooney e Amal, Lisa Kudrow e Courteney Cox, sue amiche dai tempi di Friends, Robert Downey Jr., Laura Dern, Reese Witherspoon, Laura Dern, Orlando Bloom e Katy Perry, Ellen DeGeneres, Demi Moore, Keith Richards, Barbra Streisand, Kate Hudson, una ex fidanzata storica di Brad Pitt come Gwyneth Paltrow e, naturalmente, Brad Pitt.

Il grande assente? Justin Theroux, l'ex marito di Jennifer Aniston con cui è finita poco più di un anno fa. L'attore di The Leftovers è stato visto la stessa sera a New York, per gli eventi della New York Fashion Week, in compagnia degli amici Liev Schreiber, Oscar Isaac e Lakeith Stanfield. Non sappiamo se fosse o meno nella lista di invitati, tuttavia non ha fatto mancare il proprio augurio all'ex moglie con un messaggio su Instagram: "Buon compleanno a questa donna fiera. Fieramente amorevole, fieramente gentile... e fieramente divertente".

